Sākot ar 19. janvāri, no pirmdienas līdz ceturtdienai pulksten 21.10 TV3 ēterā atgriezīsies kulta seriāls "Nemīlētie", kura noslēdzošajā sezonā notikumi sasniegs kulmināciju. Spriedze starp ietekmīgajām Ozola, Ķēniņa un Kogana ģimenēm pāraugs atklātā karā, kurā vairs nebūs vietas kompromisiem.
Seriāla "Nemīlētie" deviņu aizvadīto sezonu laikā piedzīvoti teju neticami likteņa pavērsieni, neskaitāmas nodevības, kā arī vairākkārt mainījušies galvenie spēlētāji, parādot to, cik bīstamas ir varas spēles. Un nu ir pienākusi seriāla ilgi gaidītā nobeiguma sezona, kas šokēs vēl vairāk nekā iepriekš. Vai tajā tiks atrisināti varoņu likteņu sarežģītie līkloči un konflikti?
"Nemīlēto" noslēdzošajā sezonā būs iespēja satikt arī jaunus tēlus, kuru patiesie nodomi nav skaidri nevienam. Aiz viņu klusēšanas slēpjas stāsti, kas var izjaukt līdzšinējo kārtību. Ir skaidrs, ka notikumi, kas tuvojas, satricinās visu, kas līdz šim vēl šķitis stabils.
Pēc ilga pārtraukuma Tims sastop savu māti Eniju, kura ir krasi mainījusi savu dzīvi. Viņas atgriešanās kļūst par pagrieziena punktu ne tikai Tima liktenī, bet arī viņa tēva – Vitauta Morica – dzīvē. Tikmēr Morics un Diāna turpina cīņu ar Diānas bijušo vīru Kārli, kurš joprojām apdraud viņu mieru un drošību.
Koganu ģimenē sākas iekšējs sabrukums – nespēja sadalīt ietekmes sfēras sašķeļ līdzšinējo vienotību. Viktorija nonāk smagas izvēles priekšā, maldoties starp divām attiecībām – ar Dēmonu un Tāli. Kalvja mīļotā Dārta iemīlas Rajā, taču Kalvja izliktās lamatas, kuras viņš īsteno ar Dārtas palīdzību, izraisa neparedzamas un postošas sekas.
Ozols cīnās ar nopietnām veselības problēmām. Pat brāļa Kalvja atstātais mantojums viņam vairs nesniedz motivāciju turpināt cīņu. Savukārt Raimonda uzsāk viltīgu un riskantu spēli pret Ķēniņu, nenojaušot, ka šī spēle var maksāt dārgi pašas dzīvē.
"Šī sezona ir piesātināta ar spraigu cīņu ne tikai par naudu un varu, bet arī par godu, uzticību un principiem. Viltus attiecības, liekulība un nodevība kļūst par ikdienu, kurā katrs solis tiek sperts savtīgu mērķu vārdā," atklāj seriāla veidotāji – producentu kompānijas SIA "Seriālu mājas" producenti Ieva Salceviča un Rimvids Martinaitis.
Šīs sezonas "Nemīlēto" režisora pienākumi uzticēti Mārim Bezmeram un Didzim Eglītim. Bet seriāla galveno tēlu lomās redzēsim Juri Kalniņu, Mārtiņu Vilsonu, Normundu Laizānu, Janusu Johansonu, Gati Gāgu, Mārtiņu Upenieku, Arti Jančevski, Annu Klēveri, Sanitu Paulu un daudzus citus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu