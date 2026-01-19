LTV muzikāli izklaidējošā šova "Pārdziedi mani!" otrā sezona ir izskanējusi — par tās uzvarētāju atzīta dziedātāja Emilija. Astoņu raidījumu laikā viņa skatītājus un ekspertus pārsteidza ar daudzveidīgiem, rūpīgi sagatavotiem priekšnesumiem dažādos mūzikas žanros, apliecinot savu vokālo daudzpusību un emocionālo dziļumu.
Emilija spilgti sevi pieteica jau pirmajā raidījumā ar grupas "Kings of Leon" dziesmu "Sex On Fire", bet sezonas gaitā nebaidījās izaicināt sevi arī hiphopā, akadēmiskajā dziedāšanā un popmūzikā. Viens no nozīmīgākajiem izaicinājumiem bija Maikla Džeksona dziesmas "They Don’t Care About Us" izpildījums, kurā viņa pirmo reizi uz skatuves arī dejoja, kā arī operas skaņdarbs "Time to Say Goodbye", kas izpelnījās augstu ekspertu novērtējumu.
Viņa uzvarēja trīs šova epizodēs. Ralfs Eilands un Antra Stafecka katrs guva uzvaru divreiz, bet vienu triumfu svinēja Alise Hajima.
Saņemot balvu, Emilija uzsvēra, ka uzvaru dala ar visiem dalībniekiem:
"Šis ir ļoti, ļoti liels gods, paldies! Bet bez jums tas nebūtu."
Eksperti vairākkārt izcēla Emilijas īpašo balss tembru, patiesumu un spēju emocionāli uzrunāt klausītājus. Šovs apliecināja, ka dziedātājas balsij nav žanrisku robežu, un lika domāt par viņas turpmāko izaugsmi un iespējamo starptautisko potenciālu. Emilija pati atzinusi, ka dalība šovā būtiski paplašinājusi viņas izpratni par vokālajām tehnikām un mūzikas teoriju, kā arī palīdzējusi profesionāli nobriest.
Šova skatītāji uz sezonas iznākumu reaģējuši dažādi — vieni apsveic uzvarētāju, citi ir atturīgi savā sajūsmā.
Sezonas pēdējo raidījumu atklāja Alise Haijima ar Laura Reinika dziesmu "Es skrienu", kas, par spīti gadiem, joprojām saglabā klausītāju mīlestību. Kā otrā uzstājās Emilija ar Keitas Bušas "Running Up That Hill", dziesmu, kas piedzīvojusi jaunu popularitātes vilni pēc izskanēšanas seriālā "Stranger Things".
Reperis rolands če finālā izvēlējās grupas "OutKast" hitu "Hey Ya!", apliecinot savu skatuves aktivitāti un daudzpusību. Savukārt multimāksliniece Raimonda Vazdika izpildīja Dona dziesmu "Pēdējā vēstule", piedāvājot vizuāli un emocionāli piesātinātu priekšnesumu.
Operdziedātājs Jānis Apeinis skatītājiem piedāvāja muzikālās apvienības "Shouse" dziesmu "Love Tonight", uz skatuves kāpjot kopā ar saksofonistu Gintu Pabērzu. Artūrs Uškāns, apliecinot savu radošo amplitūdu, atgādināja par latviešu mūzikas hitiem ar grupas "Jauns mēness" dziesmu "Kad mēness jūrā krīt", uzstājoties kopā ar "Suitu dūdeniekiem".
Ralfs Eilands izpildīja Džeimsa Brauna dziesmu "It’s a Man’s Man’s Man’s World", uzsverot tās sociālo vēstījumu, bet noslēgumā uz skatuves kāpa Antra Stafecka ar Šēras dziesmu "Believe".
Ekspertu kopvērtējumā trešo vietu ieguva Antra Stafecka, otro — rolands če, savukārt par raidījuma favorītu ar 15 punktiem tika atzīts Ralfs Eilands.
Un, lai gan šovs ir noslēdzies, portālā "lsm.lv" ir iespēja doties nobalsot par labāko uzstāšanos visa šova ietvaros.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu