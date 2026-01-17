ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka varētu piemērot muitas tarifus tām valstīm, kuras neatbalstīs Grenlandes nonākšanu ASV kontrolē.
"Es varu noteikt valstīm tarifu, ja tās nepiekritīs Grenlandes lietā," sacīja Tramps, sīkāk neprecizējot, par kādiem pasākumiem ir runa.
"Grenlande mums ir vajadzīga nacionālajai drošībai," uzsvēra ASV prezidents.
Līdz šim Tramps nebija norādījis, ka tarifi varētu tikt izmantoti kā spiediena instruments, lai panāktu starptautisku atbalstu iecerei par Dānijai autonomās Grenlandes pāriešanu ASV pārziņā.
Par iespējamu jaunu tarifu ieviešanu Tramps izteicās dienā, kad Kopenhāgenā ieradās ASV Kongresa delegācija, kurā pārstāvēti gan republikāņi, gan demokrāti. Delegācijas mērķis bija paust atbalstu Dānijai un Grenlandei.
"Mēs apliecinām abu partiju solidaritāti ar šīs valsts iedzīvotājiem un Grenlandi. Viņi ir bijuši mūsu draugi un sabiedrotie gadu desmitiem," žurnālistiem sacīja senators demokrāts Diks Durbins.
"Mēs vēlamies, lai viņi zina, ka mēs to ļoti augstu novērtējam.
Un prezidenta izteikumi neatspoguļo to, ko jūt Amerikas tauta,"
viņš piebilda.
Tramps un Baltā nama amatpersonas iepriekš vairākkārt norādījušas, ka Grenlandei būtu jānonāk ASV sastāvā, vienlaikus neizslēdzot arī militāra spēka izmantošanas iespēju šā mērķa sasniegšanai.
