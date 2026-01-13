Pieredzējušie televīzijas ziņu moderatori Arta Skuja un Tālis Eipurs aizvadītā gada nogalē uzzinājuši, ka no jaunā gada darba attiecības ar kanālu 360TV netiks turpinātas. Abiem šāds lēmums bijis negaidīts, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Arta Skuja, kura kanālā strādāja kopš 2023. gada augusta, norāda, ka skaidru atlaišanas iemeslu nav saņēmusi. "Kanālā notiek pārmaiņas. Acīmredzot gaidāmas izmaiņas kopējā koncepcijā," viņa komentē. Paralēli darbam televīzijā Skuja strādāja arī Latvijas Radio, taču no jaunā gada televīzijas ekrānos vairs neparādās – tāds bijis kanāla vadības lēmums.
Kopā ar Skuju no 360TV Ziņām aiziet arī žurnālists Tālis Eipurs, kurš komandai pievienojās 2024. gada rudenī. Viņš atzīst, ka
atlaišana bijusi emocionāli sarežģīta un notikusi pirmo reizi viņa karjerā.
Eipurs uzsver, ka pārmaiņas skārušas ne tikai ētera sejas, bet arī vairākus aizkadra darbiniekus.
Pirms tam Eipurs pieņēma lēmumu pamest raidījumu "900 sekundes" un pāriet uz 360TV, apzinoties zināmus riskus. Tagad viņš atzīst, ka, skatoties no šodienas perspektīvas, šādu soli, iespējams, vairs nespertu.
"Ar šīs dienas acīm šādu lēmumu nebūtu pieņēmis,"
saka Eipurs, piebilstot, ka TV3 kolektīvā juties savējais.
Viņš pieļauj, ka darbinieku skaita samazināšana varētu būt saistīta ar ekonomisko situāciju mediju nozarē kopumā, kur vietējie mediji izjūt gan finanšu spiedienu, gan konkurenci ar globālajām platformām. Vienlaikus Eipurs turpina darbu radio, kuru sauc par savu profesionālo pamatu, taču uzsver, ka ir atvērts jauniem piedāvājumiem arī televīzijā.
Tikmēr 360TV ziņu dienesta vadītājs Uldis Āboliņš skaidro, ka kanālā ieviests jauns ziņu formāts. Tajā samazināta klasiskā moderatora loma, lielāku uzsvaru liekot uz žurnālistu klātbūtni ēterā. Turpmāk žurnālisti vienlaikus būs arī raidījumu vadītāji, daloties pieredzē no notikumu epicentra. Janvārī studijā jau redzama žurnāliste Madara Rudzīte, kura iepriekš veidoja ziņu sižetus.
Vairāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
