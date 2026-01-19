Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirknis aicina palīdzēt atrast bezvēsts pazudušo 1986. gadā dzimušo Renāru Ukstiņu. Vīrietis kopš šā gada 10. janvāra nav devis ziņas par savu atrašanās vietu, un pastāv iespēja, ka viņš atrodas Rīgā.
Pazīmes — augums aptuveni 175–180 centimetri, sportiska miesasbūve, īsi, tumši mati. Iespējams, pazušanas brīdī bijis ģērbies zilā, rūtainā flīsa jakā, gaiši zilās džinsa biksēs, baltos apavos un cepurē ar nagu, uz kuras redzami divi burti.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties sazināties, zvanot pa tālruņa numuru 112.
Aptauja
Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu