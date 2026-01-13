Signe aptuveni 17 gadus dzīvo Rīgas domes piešķirtā dzīvoklī Baldonē, Pasta ielā. Sieviete stāsta, ka problēmas ar apkuri un silto ūdeni pastāv jau vairākus gadus – radiatori regulāri esot auksti, īpaši, kad temperatūra noslīd zem nulles, ziņo raidījums "Bez Tabu".
Signe norāda, ka sliktākā situācija ir tieši ziemā, un pirmajā stāvā aukstums jūtams īpaši. Viņas dzīvoklī apkure ir tikai dzīvojamajās istabās, savukārt vannas istabā un koridorā jāizmanto elektriskie sildītāji.
"Ja dzīvoklī ir ledusauksti un visu laiku jāliek sildītājs, lai nenosaltu un varētu normāli nomazgāties, es uzskatu, ka tas nav normāli,"
saka Signe, piebilstot, ka pacietība esot izsmelta.
Māju apsaimnieko SIA "Rīgas nami". Uzņēmuma pārstāvis Jānis Bunte skaidro, ka ēkas apkure tiek nodrošināta ar diviem gāzes katliem – pamatkatlu un rezerves katlu, kas darbojas automatizētā režīmā. Pašlaik konstatētas tehniskas problēmas rezerves katlam, kas var radīt īslaicīgus un neprognozējamus apkures pārtraukumus. Lai problēmu atrisinātu, tiekot meklētas nepieciešamās rezerves daļas.
Signei rūpes sagādā ne tikai apkure. Viņai ir 2. grupas invaliditāte, un ar invaliditātes pensiju esot grūti segt ikmēneša izdevumus. Viņu īpaši neapmierina koplietošanas telpu apgaismojuma izmaksas. "Mēs brīžiem par trepju apgaismojumu maksājam tā, it kā visu darītu trepju telpā," saka Signe, uzskatot to par absurdu.
"Rīgas namu" pārstāvis skaidro, ka rēķinos iekļautās summas veidojas no faktiski patērētajiem pakalpojumiem, un lielu daļu tarifu uzņēmums pats nenosaka, bet iekļauj pakalpojumu sniedzēju noteiktās cenas.
