Trīs cilvēki, kuri traģiski gāja bojā avārijā uz Ventspils šosejas, bijuši saistīti ar Valsts mežzinātnes institūtu "Silava", ziņo LTV. Institūtā "Silava" strādājis arī bijušais Salaspils novada domes deputāts Ernests Moisejs. Savukārt Valērijs Boskačenko un Vladislavs Bokta iepriekš bijuši šī institūta darbinieki.
Jau ziņots, ka svētdien Tukuma novadā notikušajā ceļu satiksmes negadījumā, kurā dzīvību zaudēja trīs cilvēki, viens no bojāgājušajiem esot bijis Salaspils novada domes bijušais deputāts Ernests Moisejs (Nacionālā apvienība).
Avārijā bojā gāja visas trīs personas, kas atradās automašīnā Toyota Hilux. Policija informē, ka "Toyota" vadītājs nav ticis galā ar transportlīdzekļa vadību, iebraucis pretējā kustības joslā un izraisījis sadursmi ar pretim braucošu "Volvo" kravas automašīnu, pēc kā sekojušas sadursmes vēl ar trim automašīnām.
Raidījumam "Degpunktā" Ceļu satiksmes drošības direkcijas satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis norādīja, ka līdzīgi smagi negadījumi šajā vietā notiek ar satraucošu regularitāti. Pēc viņa teiktā, Toyota automobilis zaudējis vadāmību, uzbraucis kravas transportlīdzeklim, bet vēl trīs automašīnas nobraukušas no ceļa.
Eksperts uzsver, ka mainīgos ziemas laikapstākļos autovadītājiem īpaši jāpielāgo braukšanas ātrums un jāpievērš uzmanība transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim, tostarp riepu protektora dziļumam un apgaismojumam.
