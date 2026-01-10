Kijivas mērs Vitālijs Kličko piektdien aicināja iedzīvotājus uz laiku atstāt pilsētu, jo Krievijas dronu un raķešu triecieni ir izraisījuši apkures pārtraukumus, kas turpināsies nedēļas nogalē ievērojama aukstuma apstākļos.
Krievijas dronu un raķešu masveida uzbrukumā Kijivai naktī uz piektdienu tika nogalināti četri cilvēki, bet vēl 24 ievainoti. Nodarīti postījumi apmēram 20 dzīvojamām ēkām, kā arī enerģētikas infrastruktūrai, un vairāki desmiti tūkstoši mājsaimniecību palikušas bez elektroapgādes un apkures.
"Maskava mēģina izmantot auksto laiku kā terora instrumentu," sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Kijivā tiekoties ar Lielbritānijas aizsardzības ministru Džonu Hīliju.
Ir gaidāms, ka sestdien gaisa temperatūra Kijivā pazemināsies līdz -15 grādiem pēc Celsija.
Amatpersonas pauda cerību, ka apkure daļēji tiks atjaunota līdz naktij uz sestdienu. "Dažos rajonos, kur postījumi ir sarežģītāki, ir vajadzīgs papildu laiks," sacīja Ukrainas atjaunošanas ministrs Oleksijs Kuleba.
Kličko atzina, ka situācija ir "ļoti grūta", un aicināja "galvaspilsētas iedzīvotājus, kuriem ir iespēja uz laiku atstāt pilsētu, dodoties uz vietām ar alternatīviem elektroapgādes un apkures avotiem, to darīt".
Kijivas pilsētas iestādes paziņoja, ka ir izveidojušas 1200 sasildīšanās centrus.
Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar vienu raķeti un 121 dronu
Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar ballistisko raķeti "Iskander-M" un 121 trieciendronu un dronu imitatoru, sestdien paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.
94 droni notriekti vai neitralizēti ar radioelektroniskiem līdzekļiem.
Tika reģistrēts viens raķetes un 27 trieciendronu trāpījumi 15 vietās, kā arī drona atlūzu trāpījums vienā vietā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.