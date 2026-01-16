Šonedēļ Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) nāca klajā ar paziņojumu, ka ministrs Raimonds Čudars izdevis rīkojumu par Bauskas un Preiļu novadu teritorijas plānojumu daļēju apturēšanu. 

Iemesls – plānojuma atsevišķās daļās esot konstatētas būtiskas juridiskas un saturiskas nepilnības, kas bez pietiekama datu, izpētes un tiesiska pamatojuma nosakot nesamērīgus ierobežojumus atjaunīgo energoresursu (AER) attīstībai, komercdarbībai un privātpersonu tiesību īstenošanai.

Lai arī VARAM politiskais vadītājs uzskata, ka pašvaldībām esot liela rīcības brīvība teritorijas plānošanas jomā, tās tomēr nedrīkstot noteikt neskaidrus, nepamatotus vai pārmērīgus liegumus, kas būtiski ierobežo personu tiesības uz īpašumu un kavē kopējo valsts mērķu sasniegšanu.

VARAM, vērtējot Preiļu un Bauskas pašvaldību plānojumus, secina, ka tajos noteiktie ierobežojumi nav savietojami ar abu novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģijās noteikto ekonomikas specializāciju, kas vērstas uz AER ražošanu. Arī valsts politika atbalsta AER ražošanu. Savukārt plānojumi saturot risinājumus, kas kopumā būtiski ierobežo AER attīstību un nonāk pretrunā ar valsts mērķiem enerģētiskās neatkarības stiprināšanā un pārejā uz atjaunojamiem resursiem.

