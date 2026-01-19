Sestdien, 17. janvārī, Ādažu Kultūras centrā norisinājās franču komēdijas "Ak, šis nevainīgais blefs!" pirmizrāde. Jauniestudējuma, kura režisors ir Herberts Laukšteins, pamatā ir franču dramaturga Kloda Manjē luga "Blēzs".
Izrādi, kurā piedalās aktieri Jurijs Djakonovs, Velta Birze, Anna Nele Āboliņa, Lelde Dreimane, Jānis Jarāns, Ilze Pukinska, Ilze Liepa un Inga Krasovska, skatītāji uzņēma ar atzinību un stāvovācijām.
Pēc tam pirmizrāde tika nosvinēta draudzīgā pasākumā, kurā netrūka ne tortes, kuru sagriezt tika uzticēts galvenās lomas atveidotājam Jurijam Djakonovam, ne atspirdzinošu dzērienu. Tajā piedalījās gan izrādes radošā komanda, gan viņu draugi, atbalstītāji un ģimenes.
"Šo lugu izvēlējos tāpēc, ka tā ir nevainojami uzrakstīta dramaturģija.
"Blēzs" ir gan komiski spilgts, gan cilvēcīgi patiess stāsts.
Galvenās lomas atveidotājs Jurijs Djakonovs ir dzimis, lai nospēlētu gleznotāju un grāfu Blēzu de Ambrijē, vai varbūt luga ir uzrakstīta viņam. Skatītāji redzēs sīko blefošanu ceļā uz "laimi", bet pāri visam — patiesu un tīru mīlestību," uzrunā pauda izrādes režisors Herberts Laukšteins.
Izrādes radošā komanda — scenogrāfe Aurika Feldmane, kostīmu mākslinieks Gatis Timofejevs un horeogrāfe Inga Krasovska.
