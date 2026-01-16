Ķekavas pagastā notikušajā ugunsgrēkā cietušajiem palīdzību mājokļa nodrošināšanā ir gatavs sniegt arī nama apsaimniekotājs, pastāstīja Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļas vadītāja Eva Dišlere.
Viņa norādīja, ka ugunsnelaime skārusi 28 ģimenes. Kamēr notikuma vietā turpinās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbs, iedzīvotāji savos dzīvokļos iekļūt nevar. Piektdienas pēcpusdienā varētu kļūt zināms, kad iedzīvotājiem ļaus doties mājokļos, lai paņemtu personīgās mantas.
Dišlere skaidroja, ka pagrabstāvā joprojām atrodas arī iedzīvotāju automašīnas. Vienlaikus mājai ir atslēgta gan elektroapgāde, gan siltumapgāde, tādēļ atgriešanās dzīvokļos pagaidām nav iespējama.
Pagaidu dzīvesvietu cietušajiem ir gatava nodrošināt gan pašvaldība, gan nama apsaimniekotājs, kura rīcībā ir brīvi dzīvokļi citos namos. "Iedzīvotāji pašlaik ir siltumā un drošībā," uzsvēra Dišlere, piebilstot, ka sadarbībā ar apsaimniekotāju tiek nodrošināts arī cits nepieciešamais atbalsts, tostarp ēdināšana.
Situācijas risināšanā iesaistīts arī Sociālais dienests un Bērnu aizsardzības centrs, kas var sniegt emocionālu atbalstu iedzīvotājiem. Nepieciešamības gadījumā plānots piesaistīt arī psihologu.
Jau ziņots, ka piektdienas rītā ugunsgrēkā četrstāvu dzīvojamā mājā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā gājuši bojā divi nepilngadīgie, bet 29 cilvēki izglābti.
Vēl 15 personas no ēkas evakuējās pašu spēkiem, bet septiņiem cilvēkiem bija nepieciešama Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzība, trīs no viņiem hospitalizēti.
Izsaukums par ugunsgrēku Jaunlazdu ielā 5 saņemts plkst. 4.59 — degšana sākusies pirmā stāva dzīvoklī un strauji izplatījusies pa ēku. Ugunsgrēka izplatība ierobežota plkst. 7.48, kopējā degšanas platība sasniedza 165 kvadrātmetrus. Glābēji darbu notikuma vietā turpina, veicot bojāto konstrukciju demontāžu.
Valsts policija sākusi kriminālprocesu par notikušo pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu; iespējamās ugunsgrēka versijas patlaban netiek publiskotas.
