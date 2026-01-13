Regbija klubs "Miesnieki" savā "Facebook" lapā paziņojis par ilggadējā spēlētāja un komandas biedra Mārča Kreicberga aiziešanu mūžībā. Kā norāda klubs, Mārcis miris 11. janvārī.
Ar regbiju Kreicbergs sāka nodarboties 1997. gadā un ātri kļuva par nozīmīgu spēlētāju gan "Miesnieku" sastāvā, gan Latvijas izlasē. Komanda uzsver, ka laukumā viņu raksturoja spēks, cīņasspars un uzticamība – īpašības, kuru dēļ uz Mārci varēja paļauties jebkurā spēles situācijā. Regbija sabiedrībā viņš bija pazīstams ar iesauku "Mašīna".
Arī pēc aktīvās sportista karjeras noslēguma Kreicbergs palika cieši saistīts ar klubu, iesaistījās tā darbībā un dalījās pieredzē ar jaunākajiem spēlētājiem. "Miesnieki" viņu raksturo kā īstu kluba patriotu, sirsnīgu cilvēku un draugu.
"Mārci, Tu mums pietrūksi! Atmiņas par Tevi un Tevis paveikto nekur neizzudīs – tās dzīvos vēl ilgi mūsu sirdīs un kluba vēsturē!"
raksta klubs.
Klubs izteicis visdziļāko līdzjūtību Mārča Kreicberga ģimenei, tuviniekiem, draugiem un līdzgaitniekiem.
