Līgatnes dabas takās 11. janvārī aizvadītas lācenes Ilzītes 25 gadu jubilejas svinības, informēja Dabas aizsardzības pārvalde.
Jubilejas dienā pulksten 12 Ilzītei tika pasniegts īpašs svētku cienasts, savukārt svētku apmeklētāji Līgatnes dabas takās tika cienāti ar siltu zupu un tēju. Par godu jubilejai visām Ilzēm un personām, kas dzimušas 11. janvārī, ieeja dabas takās bija pieejama ar 50% atlaidi.
Ilzītes jubilejai par godu tiek rīkots arī zīmējumu konkurss "Daudz laimes, lācenei Ilzītei!", kurā aicināti piedalīties skolēni vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Skolēnu zīmētie apsveikumi jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldei līdz 18. janvārim, bet 21. janvārī izlozes kārtībā tiks noteikti četri balvu ieguvēji. Viens no viņiem saņems bezmaksas klases vai ģimenes apmeklējumu Līgatnes dabas takās, savukārt pārējie trīs – Līgatnes dabas taku grāmatu "Mana adrese - Mežs".
Dabas aizsardzības pārvaldē atgādina, ka sabiedrība Ilzītes gaitām ar lielu interesi seko jau kopš viņas dzimšanas. Lācene piedalījusies gan dokumentālajās, gan mākslas filmās, iemūžināta dabas fotogrāfu darbos un ikdienā priecē Līgatnes dabas takas apmeklētājus.
Atšķirībā no savvaļas lāčiem Ilzīte ziemas guļā nedodas, tāpēc viņu iespējams vērot visa gada garumā. Arī ziemā Līgatnes dabas takas ir atvērtas katru dienu no pulksten 10 līdz 16.
Lācene Ilzīte dzimusi 2001. gada 11. janvārī Līgatnes dabas takās.
Piedzimstot viņas svars bijis aptuveni 500 gramu, bet šobrīd tas sasniedz ap 150 kilogramiem. Tā kā bioloģiskā māte par lācēnu nespēja parūpēties, rūpes jau no pirmajām dienām uzņēmās dzīvnieku kopēja Velga Vītola, kura Ilzītei kļuva par audžu mammu.
Ilzīte raksturota kā mierīga, atturīga un kārtību mīloša lācene, kas pieturas pie ierastās dienas rutīnas un izceļas ar priekšzīmīgiem ēšanas un voljēra uzturēšanas paradumiem. Nebrīvē dzīvojošiem lāčiem 25 gadi ir spēka un dzīves pieredzes pilnbrieds, tāpēc Ilzītes jubileja ir nozīmīgs notikums gan viņai, gan cilvēkiem, kuri gadu gaitā kļuvuši par šī stāsta daļu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu