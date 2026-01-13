No 12. janvāra lasītāju vērtējumam tiek nodots radošā tandēma - Daces Judinas un Artura Nīmaņa, kopdarbs, sērijas “Laika stāsti” jaunākā, nu jau devītā, grāmata "Pastnieks". Māksliniecisko noformējumu veidojis Arturs Nīmanis. Izdevējs – "Latvijas Mediji".
Grāmatas atvēršanas svētki tiks svinēti piektdien, 23. janvārī, plkst. 18.00 izdevniecības "Latvijas Mediji" telpās Rīgā, Toma ielā 4.
""Pastnieks" aizrauj no pirmajām lapaspusēm. Spilgti iezīmēti vienas dzimtas piederīgo raksturi un likteņi – darba tikums, mīlestība, krietnums, uzupurēšanās un... nenovīdība, skaudība, egoisms, nodevība.
Kopā ar grāmatas varoņiem izdzīvojam Latvijas valsts vēsturi un cilvēku likteņus laika griežos, raugoties no viena aroda skatu punkta.
Pastnieka darba ikdiena, spraigi notikumi, likteņstāsti un noslēpumi," tā par izlasīto saka uzņēmējs un politiķis Jānis Vilnītis.
Savukārt paši autori, jautāti par ko tad īsti vēsta "Pastnieks", atklāj: "Par vēstulēm, uz kuru aploksnēm rakstīts tikai "Memmītei, laukos", bet kuras sasniedz adresātu, jo kāda gādīga roka pierakstījusi saņēmēja īsto vārdu, adresi un pasta indeksu.Par agrajiem rītiem, kad pilsētas un ciemi vēl saldi guļ, bet pastnieks ar smago somu plecos jau čīkstina mūžveco vellapēdu vai gurkstina velteņus pa piesnigušām taciņām.Par cilvēkiem, kuri pastnieku gaida vēl karstāk nekā Ziemassvētku vecīti, jo pastnieka soma glabā atbildes uz dzīves lielākajiem jautājumiem.Jā, arī par tiem baisajiem vēstures virpuļu laikiem, kad pastnieks bija vienīgais, ar kura palīdzību varbūt varēja dabūt kaut pāris rindiņu turp, kur tas nebija atļauts... Jo par spīti visām varām un laika apstākļiem, vēstules jāpiegādā adresātiem."
Dace Judina ir viena no latviešu daiļliteratūras visvairāk lasīto romānu autorēm. Ilgus gadus strādājusi žurnālistikā, darbojas presē, sabiedrisko attiecību un pasākumu jomā. Intereses – literatūra, mūzika, teātris, autobraukšana, kriminālistika, datori, dzimtu vēstures un radu rakstu pētījumi, ainavu arhitektūra, dizains. Līdz šim izdotas 45 grāmatas – 24 detektīvromāni, 12 dzimtu romāni, 7 psiholoģiskie romāni, dzejas un eseju krājums, aforismu krājums.
Arturs Nīmanis – rakstnieks, dzejnieks, dizainers, komponists un mūziķis. Intereses – vēsture un politika, filozofija, baltu senatne, folklora, pasaules tautu kultūrvēsture, daba, cilvēka iekšējā pasaule, māksla, vārdu spēles. Izdevis astoņus instrumentālos un divus dziesmu albumus. Astoņu dzimtas romānu, dzejas kopkrājuma, dzejas un eseju krājuma autors.
Autoru kopdarbi – "Divi. Pusnakts sarunas" (dzeja un esejas, 2015); Laika stāsti: "Devītais" (2019), "Mēmais" (2020), "Viļņos" (2020), "Krustceles" (2021), "Pārcēlājs" (2021), "Svilpotājs" (2022), "Maskas" (2023), "Atspulgs" (2024). Sagatavošanā – "Reģe".
