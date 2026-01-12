Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) daļēji apturējis Bauskas un Preiļu novadu teritoriju plānojumu darbību, pamatojot lēmumu ar, viņaprāt, prettiesiskiem ierobežojumiem atjaunojamo energoresursu ražošanai. Par to informēja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).
Ministrs secinājis, ka abos plānojumos konstatētas būtiskas juridiskas un saturiskas nepilnības, tāpēc izdoti rīkojumi par Bauskas un Preiļu novadu teritorijas plānojumu saistošo noteikumu apturēšanu tajās daļās, kur bez pietiekama datu, izpētes un tiesiskā pamatojuma noteikti nesamērīgi ierobežojumi atjaunojamo energoresursu (AER) attīstībai, komercdarbībai un privātpersonu tiesību īstenošanai.
"Teritorijas plānojumiem jābalstās datos, un to risinājumiem jābūt samērīgiem un tiesiski pamatotiem. Pašvaldībām ir liela rīcības brīvība teritorijas plānošanas jomā, tomēr
nedrīkst noteikt neskaidrus, nepamatotus vai pārmērīgus liegumus, kas būtiski ierobežo personu tiesības uz īpašumu un kavē kopējo valsts mērķu sasniegšanu,"
uzsver Čudars.
VARAM, izvērtējot abu pašvaldību plānojumus, konstatējusi, ka noteiktie ierobežojumi nav savietojami ar novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģijās paredzēto ekonomikas specializāciju, kas vērsta uz AER ražošanu.
Ņemot vērā valsts politiku AER attīstības veicināšanā, ministrija secinājusi, ka teritoriju plānojumos ietvertie risinājumi kopumā būtiski ierobežo šādu projektu īstenošanu, nonākot pretrunā ar mērķiem stiprināt enerģētisko neatkarību un veicināt pāreju uz atjaunojamiem resursiem.
Plānojumos atklātas arī nopietnas neatbilstības apbūves noteikumos un grafiskajās daļās, tostarp paredzēti plaši aizliegumi vēja elektrostaciju un saules paneļu parku izbūvei arī teritorijās, kur to pieļauj valsts regulējums.
Tāpat noteiktas teritorijas ar īpašiem nosacījumiem, kurās aizliegta AER ražošana, tostarp pašpatēriņam, aptverot ievērojamu daļu pašvaldību teritoriju.
Šādi ierobežojumi, pēc ministrijas domām, nav balstīti datu analīzē un nav samērīgi.
Vairākos gadījumos noteikumi formulēti tiesiski nenoteikti, izmantojot subjektīvi interpretējamus kritērijus, kas apgrūtina personām iespēju prognozēt tiesiskās sekas un kavē attīstības projektu īstenošanu.
SIA "EWE Neue Energien 2" Valsts vides dienestam (VVD) jau iepriekš iesniegusi ieceri par 17 vēja elektrostaciju izbūvi Bauskas un Jelgavas novados, un VVD ir sācis ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūru.
Pašvaldība pērn oktobrī VVD norādīja, ka lielākā daļa plānotā vēja parka teritorijas atrodas nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemēs, kur šāda būvniecība nav pieļaujama. Arī novembrī sniegtajā atzinumā pašvaldība atkārtoti uzsvēra, ka iecere neatbilst spēkā esošajam teritorijas plānojumam un zonējumu mainīt nav iespējams.
Saskaņā ar likvidētās Enerģētikas un vides aģentūras (EVA) publiskoto informāciju, Dānijas vēja enerģijas grupas "Eurowind Energy" Latvijā reģistrētās meitassabiedrības plāno izbūvēt divus vēja parkus Dienvidkurzemes novadā, kā arī Bauskas un Jelgavas novados.
Savukārt Preiļu novadā "Latvenergo" iecerējusi īstenot vēja elektrostaciju parka "Riebiņi" būvniecību.
