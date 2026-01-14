Daugavā iedzītais "Rail Baltica" tilta balsts šogad tiks iekonservēts, bet tā "atkonservēšana", visticamāk, notiks tikai pēc 2030. gada – to intervijā "TV24" apstiprinājis "Rail Baltica" projekta ieviesēja Latvijā – uzņēmuma "Eiropas Dzelzceļa līnijas" – valdes priekšsēdētājs Māris Dzelme.
"Konservēšanas mērķis ir nodrošināt, lai šo būvi, tilta daļu saglabātu tādā kondīcijā, lai tad, kad atsākas tilta būvdarbi, šī būves daļa nebūtu bojāta un būtu izmantojama nākotnē," teicis būvnieks, piebilstot: "Šobrīd nav neviena precīzi iezīmēta datuma, kad varētu sākties tilta balsta "atkonservēšana". Pirmām kārtām, tas ir piesaistīts finansējuma pieejamībai, bet otra lieta, kas saistīta ar šo tiltu, ir tas, ka Rīgas loks šobrīd vispār nav ietverts "Rail Baltica" pirmajā fāzē. Fokuss ir uz pamattrases būvniecību, un tas nozīmē, ka visdrīzāk pie tilta atgriezīsimies sliktākajā gadījumā pēc 2030. gada. Ja parādās finansējums, mēs varam atsākt šā tilta būvniecību." "Rail Baltica" būvnieks minētajā intervijā arī teicis, ka notikšot regulāra būves monitorēšana, "lai skatītos, vai nav kādas izmaiņas, jo tur tomēr ir pārkare, materiāls var "nogurt", tāpēc ir speciālas konservēšanas metodes, kas šo struktūru noturēs stabilu, nemainīgu un izmantojamu nākotnē".
Projektā bija paredzēts, ka "Rail Baltica" dzelzceļa tilts pār Daugavu Rīgā būs aptuveni vienu kilometru garš ar diviem Eiropas standarta sliežu platuma ceļiem. Tiltam bija paredzēta arī gājēju un velobraucēju kustībai piemērota josla. Tilts sāktos pie Lastādijas ielas, šķērsotu Daugavu, Zaķusalu, Mazo Daugavu un beigtos pie Mūkusalas ielas.
2024. gada martā sāka tilta pirmā balsta būvniecības darbus upē, taču jau tad bija neskaidrs, vai vispār būs finansējums, lai tiltu pabeigtu. Tolaik satiksmes ministrs bija Kaspars Briškens ("Progresīvie").
