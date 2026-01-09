Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde aicina palīdzēt atrast bezvēsts prombūtnē esošo Annu Samusevu, dzimušu 1941. gadā.
Sieviete pazudusi 6. janvārī un kopš tā laika nav redzēta. Iespējams, viņa devusies pastaigā, taču mājās nav atgriezusies. Policija norāda, ka sievietei ir veselības problēmas.
Pazīmes: augums ap 160 centimetriem, vidēja miesasbūve, kalsna seja, īsi sirmi mati. Iespējams, bijusi ģērbusies biksēs un pusgarā jakā.
Ikvienu, kura rīcībā ir informācija par Annas Samusevas atrašanās vietu, aicina nekavējoties zvanīt uz ārkārtas tālruni 112.
