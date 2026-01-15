Pamatojoties uz pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "Bior" 6. janvārī ņemto peldūdens paraugu analīžu rezultātiem, secināts, ka visās populārākajās ziemas peldētāju vietās – Lucavsalas līcī, Ķīpsalā, Vakarbuļļos, Vecāķos, Bābelītī un Rumbulā – ūdens kvalitāte ir laba un peldēties atļauts.
Tā pagājšnedēļ informēja Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvalde.
Ņemot vērā pieaugošo interesi par ziemas peldēšanos, Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments jau vairākus gadus arī no rudens līdz pavasarim nodrošina peldūdens paraugu ņemšanu vairākās peldvietās un to veic reizi mēnesī. Šajās peldvietās joprojām esot pieejamas pārģērbšanās kabīnes, pārvietojamie sanitārie mezgli un pludmales soli.
Visās oficiālajās peldvietās ir atļauts peldēties, pašiem peldētājiem ievērojot piesardzību un drošību uz ūdens, jo Rīgas pašvaldības policijas glābēji uz vietas glābšanas darbus organizē tikai oficiālajā peldsezonā – no 15. maija līdz 15. septembrim, pēc sezonas beigām dežūras notiek tikai Vecāķos.
Patlaban Latvijā valda diezgan auksts laiks. Gaisa temperatūra atkarībā no vietas dienā ir -6...-15 grādu robežās, valsts austrumu daļā šonedēļ prognozē -20 grādus un vēl zemāku temperatūru. Sals saglabāsies arī nākamnedēļ.
