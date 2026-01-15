Šodien Rīgā notika atvadīšanās no pagājušajā nedēļā mūžībā aizgājušās izcilās Latvijas basketbolistes Uļjanas Semjonovas.
Publiskā atvadīšanās no Semjonovas notika Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē. Cilvēku atnestie ziedi tika nogādāti kapsētā.
Semjonova apbedīta Rīgas 1. Meža kapos.
Basketboliste mūžībā devās 8. janvārī 73 gadu vecumā.
Uļjana Semjonova laika posmā no 1968. līdz 1987. gadam bija Rīgas TTT komandas un Latvijas izlases līdere. Viņas kontā ir vienpadsmit Eiropas čempionu kausa un Liliānas Ronketi Eiropas kausa tituli, kā arī četras uzvaras Tautu spartakiādē.
Pārstāvot Padomju Savienības izlasi, Semjonova kļuva par divkārtēju olimpisko čempioni, trīskārtēju pasaules čempioni un desmitkārtēju Eiropas čempioni. 1993. gadā viņa kā pirmā Eiropas basketboliste tika uzņemta Pasaules basketbola Slavas zālē Springfīldā, 1999. gadā — Sieviešu basketbola Slavas zālē, bet 2007. gadā — FIBA Slavas zālē.
"Reti kurš gara auguma spēlētājs meta tik precīzi kā Uļa, gan ar labo, gan kreiso roku, viņas āķa metienus nevarēja nosegt, precīzi meta arī sodus," viņu atcerās bijusī komandas biedrene Tamāra Hendele "Viņai konkurences tolaik nebija. Ja Uļas laikā Latvija būtu brīva valsts, mēs būtu labākās pasaulē."
