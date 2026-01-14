Normunda Naumaņa vārdā nosaukto Gada balvu mākslas kritikā šogad saņem kinokritiķe Elīna Reitere, atzīmējot viņas rakstus par filmām "Anna LOL", "Lotus", "Dieva suns" un "Testaments".
Žūrijas priekšsēdētājs Ilmārs Šlāpins atzina: "Arī šoreiz žūrijas izšķiršanās starp labu un vēl labāku bija ārkārtīgi grūta. Mūs pārliecināja kritiķes spēja izmantot akadēmiskas zināšanas un teorētiskas atziņas, ne vien analizējot mākslinieciskos paņēmienus un radošās idejas, bet arī vēršot uzmanību uz mākslas darba autora profesionālo ētiku un cilvēcisko morāli. Laikmetīga attieksme un skaidras pozīcijas paušana šīs recenzijas padara īpaši nozīmīgas, turklāt, kā viņa pati to ir rakstījusi: "Recenzija nekad nav tikai par filmu. Tā vienmēr ir arī par kritiķi.""
Jaunā kritiķa balva piešķirta Arno Titovam par grupas "Alejas", dueta "Domenique Dumont" un Keitijas Bārbales mūzikas albumu recenzijām.
Normunda Naumaņa Gada balva mākslas kritikā tika pasniegta 11. reizi. Šogad ceremonija jeb pazīstamā “NN nakts” bija īpaša ar to, ka pirmo reizi notika Latvijas Radio 1. studijā.
Ceremonijas paplašinātais nosaukums šogad bija "Kritikas jēgas pierādīšana visu mākslu mīļotājam", režija – Mārtiņš Grauds, scenārijs – Kārlis Vērdiņš un Ivars Šteinbergs, kurš arī uzņēmās vakara vadītāja lomu.
Balvas žūrijā darbojas Edīte Tišheizere, Anda Baklāne, Kārlis Vērdiņš, Aivars Madris, Andris Dzenītis, Santa Hirša un Ilmārs Šlāpins.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu