Policija ceturtdien Rīgā aizturējusi Somijas pilsoni Arto Autio, kuru iepriekš Interpols bija izsludinājis meklēšanā. Somijā viņš tiek turēts aizdomās par līdzdalību valsts lielākajā korupcijas skandālā, un Latvijā viņam pieder vairāki nekustamie īpašumi, vēsta Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica".
Aizturēšanas faktu "Re:Baltica" apstiprināja gan Latvijas Ģenerālprokuratūra, gan notikuma aculiecinieki un personas, kas saistītas ar Autio uzņēmējdarbību. Aizturēšanas brīdī Autio atradies kopā ar savu meitu, uz kuras vārda pārrakstīti viņa īpašumi Rīgā. "Viņa man piezvanīja un pateica, ka Arto ir aizturēts, bet neko vairāk," norādīja Autio bijušais darbinieks Sergejs Vorts.
Dienvidsomijas prokuratūras īpašais prokurors Timo Haikonens "Re:Baltica" sadarbības partnerim — Somijas sabiedriskajam medijam "YLE" — apstiprināja, ka Autio aizturēts, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, un
Somija jau ir lūgusi viņa izdošanu.
Latvijas Ģenerālprokuratūras pārstāve Ieva Šomina apliecināja, ka aizturēšana veikta pēc Somijas lūguma, un norādīja — pēc izmeklēšanas tiesneša lēmuma par apcietinājumu, prokuratūra lems par izdošanu. Ja Autio tam nepiekritīs, lēmumu varēs pārsūdzēt Augstākajā tiesā.
Autio Igaunijā jau ir notiesāts par nodokļu krāpšanu, turklāt kaimiņvalstī viņš nonācis uzmanības centrā arī saistībā ar nekustamo īpašumu darījumiem ar Centra partiju.
Savukārt Somijā Autio ir viens no galvenajiem apsūdzētajiem lietā par Jaunatnes foruma (JF) apkrāpšanu. Šī organizācija jau kopš pagājušā gadsimta 60. gadiem izveidojusi nekustamo īpašumu tīklu, piedāvājot mājokļus par pieņemamu cenu jauniešiem un jaunām ģimenēm līdz 30 gadu vecumam. Autio apsūdzēts kukuļošanas organizēšanā un došanā, grāmatvedības noziegumos un piesavināšanās gadījumos. Izmeklēšanā secināts, ka JF
nodarīti vairāku desmitu miljonu eiro zaudējumi, kamēr ar Autio saistītie uzņēmumi guvuši ievērojamu peļņu.
Pārējie lietā iesaistītie jau ir notiesāti, bet Autio savulaik aizbēga un vairākus gadus dzīvoja Baltkrievijā un tā Somijai noziedzniekus neizdod. Tiesiskā sadarbība ar Baltkrieviju pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā faktiski apstājusies. Tāpēc Somija bija lūgusi Autio iekļaut Eiropas meklētāko noziedznieku sarakstā.
Kā vēsta "Re:Baltica", pastāv aizdomas, ka daļa krāpnieciskā ceļā iegūtās naudas ieguldīta Latvijā. Iepriekš žurnālisti Rīgas zemesgrāmatā atklāja 14 Autio ģimenei piederošus īpašumus aptuveni 12 miljonu eiro vērtībā. Tie iegādāti caur uzņēmumiem, kas sākotnēji piederēja Autio, bet vēlāk pārrakstīti viņa meitai.
Autio īpašumus Latvijā "Re:Baltica" izpētīja kopīgi ar "YLE". Par šiem īpašumiem iepriekš publiski nekas nebija zināms — informācija nāca gaismā, pateicoties trauksmes cēlājam, kurš par tiem sākotnēji ziņoja Finanšu izlūkošanas dienestam, bet pēc tam arī žurnālistiem.
