Latvijas iedzīvotāju gaidas par pensijas apmēru vairāk nekā divas reizes pārsniedz realitāti - lai gan vidējā vecuma pensija Latvijā ir nepilni 625 eiro mēnesī, 55% iedzīvotāju uzskata, ka pilnvērtīgai dzīvei pensijā būtu nepieciešami vismaz 1500 eiro, liecina bankas "Citadele" meitasuzņēmuma "CBL Asset Management" veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti.
Vēl 30% respondentu uzskata, ka pilnvērtīgai dzīvei pensijā būtu nepieciešami 1501-2000 eiro mēnesī, bet katrs ceturtais jeb 25% norāda, ka pensijai būtu jāpārsniedz 2000 eiro mēnesī.
Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pērnā gada jūnija informāciju kopā Latvijā ir 434 493 pensionāri, savukārt vidējā vecuma pensija Latvijā bija 624,85 eiro. Lielākā vidējā pensija reģistrēta Mārupes novadā - 780,89 eiro, savukārt mazākā - Rēzeknes novadā - 515,31 eiro.
Pensiju zem 1000 eiro mēnesī kā pietiekamu pilnvērtīgai dzīvei min tikai 5% respondentu, apliecinot, ka sabiedrības izpratnē šāds ienākumu līmenis vairs netiek uzskatīts par adekvātu vecumdienu nodrošināšanai.
"CBL Asset Management" valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis norāda, ka sabiedrības priekšstati par finansiāli nodrošinātām vecumdienām krietni atšķiras no īstenības. Tas norāda uz strukturālu problēmu un nepieciešamību rīkoties pašiem - bez papildu uzkrājumiem un mērķtiecīgas finanšu plānošanas liela daļa iedzīvotāju nevarēs sasniegt tādu finansiālās labklājības līmeni, ko viņi paši uzskata par nepieciešamu pilnvērtīgai dzīvei.
Aptauja rāda, ka visaugstākās pensijas gaidas ir jaunāko iedzīvotāju vidū - vecuma grupā no 18 līdz 39 gadiem 59% respondentu uzskata, ka pilnvērtīgai dzīvei pensijā nepieciešami vismaz 1500 eiro mēnesī. Savukārt iedzīvotāju grupā vecumā no 60 līdz 74 gadiem šādu viedokli pauž 42% respondentu.
Pagājušā gada septembra beigās Latvijā kopumā bija noslēgti gandrīz 437 000 pensiju trešā līmeņa līgumu. Savukārt kopējais uzkrājums pensiju trešajā līmenī bija sasniedzis gandrīz 990 miljonus eiro.
Iedzīvotāju aptauju "CBL Asset Management" sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat" veica 2026. gada janvārī, tiešsaistē aptaujājot vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
