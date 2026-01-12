Pasažieru pārvadātājs "Norma-A", kas pārvadājumus nodrošina ar zīmolu "Ecolines", janvārī pārtrauks vairākus komercreisus maršrutos Rīga–Ventspils un Rēzekne–Daugavpils, pavēstījis uzņēmums.
No otrdienas, 13. janvāra, tiks atcelts reiss maršrutā Rēzekne–Daugavpils, kas līdz šim no Rēzeknes izbrauca plkst. 12.40, bet no Daugavpils – pulksten 10.30. Tāpat tiks pārtraukti maršruta Ludza–Rēzekne–Daugavpils reisi posmā starp Rēzekni un Daugavpili, vienlaikus saglabājot satiksmi maršrutā Ludza–Rēzekne–Ludza.
Savukārt no 20. janvāra vairs nekursēs arī vairāki reisi maršrutā Rīga–Ventspils – no Rīgas plkst. 9.00 un 19.10, bet no Ventspils plkst. 8.00 un 14.30.
"Ecolines" pārstāvji norāda, ka galvenais iemesls šādam lēmumam ir ilgstoša valsts nespēja pieņemt skaidrus lēmumus un konsekventas stratēģijas trūkums komerciālo pasažieru pārvadājumu jomā.
Uzņēmumā uzsver, ka kopš 2021. gada, kad Latvijā tika ieviesti komercreisi, nav izveidota vienota un prognozējama politika to attīstībai.
Komerciālie pārvadājumi notiek paralēli valsts dotētajiem reisiem, kuru kustības saraksti bieži pārklājas, radot nevienlīdzīgu konkurenci.
Papildus tam jau vairāk nekā četrus gadus nav ieviests kompensācijas mehānisms par komercreisos pārvadātajiem pasažieriem, kuriem pienākas valsts noteiktās atlaides vai bezmaksas braucieni. Rezultātā pārvadātājiem nav segti izdevumi vairāku simtu tūkstošu eiro apmērā.
Uzņēmums norāda, ka atbildīgās institūcijas – Satiksmes ministrija un Autotransporta direkcija – līdz šim nav spējušas rast risinājumus šīm problēmām un, uzņēmuma ieskatā, nepietiekami izprot izveidojušos situāciju. Tas, pēc pārvadātāja domām, ilgtermiņā samazina pasažieriem pieejamo pakalpojumu apjomu un kvalitāti.
Vienlaikus "Ecolines" uzsver, ka arī turpmāk nodrošinās komercreisus Latvijā maršrutos Rīga–Rēzekne, Rīga–Ludza, Rīga–Balvi/Žīguri/Baltinava, kā arī Rīga–Ventspils.
