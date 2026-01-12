Vidējais dabasgāzes sadales sistēmas tarifs no šī gada 1. janvāra ir samazinājies par 4,4%, tomēr lietotājiem ar ļoti mazu patēriņu ikmēneša maksājums pieaugs aptuveni par 0,8 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
Savukārt tām mājsaimniecībām, kas dabasgāzi patērē ne tikai ēdiena gatavošanai, bet arī apkurei un ūdens sildīšanai, sasniedzot noteiktu patēriņu, tarifa mainīgās daļas samazināšana kompensēs fiksētās maksas ieviešanu, un kopējās izmaksas saruks. Lielākiem dabasgāzes lietotājiem provizoriski maksājuma samazinājums var būt vidēji 2% robežās jeb aptuveni par vienu eiro (bez PVN). To paredz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais "Gaso" sagatavotais dabasgāzes sadales sistēmas tarifu projekts.
"Tarifa izmaiņas ir saistītas ar dabasgāzes patēriņa samazināšanos – salīdzinot ar 2021. gadu, prognozētais dabasgāzes patēriņš 2026. gada tarifā ir plānots par 38% mazāks. Vienlaikus vairāk nekā 90% sadales sistēmas uzturēšanas izmaksu ir fiksētas, kas nozīmē, ka mazāks patēriņš ne vienmēr nozīmē mazākas izmaksas. Kopš 2021. gada ir novērojams inflācijas pieaugums 35,7% apmērā, tomēr 2026. gada tarifu projektā iekļautās ekspluatācijas izmaksas salīdzinājumā ar 2021. gada apstiprināto izmaksu apmēru ir pieaugušas vien par nepilniem 5%," skaidro "Gaso" valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane, norādot, ka šāds zems izmaksu pieaugums atspoguļo iepriekšējos gados īstenoto efektivitātes pasākumu ietekmi.
Lai nodrošinātu taisnīgāku izmaksu sadali starp lietotājiem, no šī gada fiksētās maksas kategorija lietotājiem ar slodzi līdz sešiem kubikmetriem stundā ir sadalīta divās atsevišķās grupās – līdz četriem kubikmetriem stundā un no četriem līdz sešiem kubikmetriem stundā. "Šīs izmaiņas ļaus precīzāk pielāgot tarifus atbilstoši lietošanas paradumiem. Tā kā lielākā daļa sadales sistēmas operatora izmaksu ir fiksētas, jaunajā tarifu projektā ir veiktas izmaiņas, lai tarifu struktūra precīzāk atspoguļotu faktiskās izmaksas. Jaunas fiksētās maksas kategorijas ieviešana ļaus mājsaimniecībām, kas dabasgāzi izmanto apkures vajadzībām, nodrošināt lielāku izmaksu prognozējamību un veicinās sadales sistēmas finansiālo stabilitāti ilgtermiņā," uzsver I. Pētersone-Godmane.
