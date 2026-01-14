Otrdien Rīgā glābēji snieguši palīdzību diviem bērniem, kuri atradās uz Daugavas ledus, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Izmantojot glābšanas dēli, bērni droši nogādāti krastā un nodoti Pašvaldības policijas darbiniekiem.
Dienestā uzsver, ka Daugava šobrīd vēl nav pilnībā aizsalusi, tādēļ vecākiem un izglītības iestādēm ieteikts ar bērniem pārrunāt drošību pie ūdenstilpēm. Bērni nespēj objektīvi novērtēt ledus biezumu un nestspēju, un arī vietās, kas šķiet drošas, pastāv augsts ielūšanas risks.
Glābēji skaidro, ka ledus uz ūdenstilpēm veidojas nevienmērīgi – tas parasti ir biezāks pie krastiem, bet plānāks upes vidū, kā arī vietās ar straumi, pie pietekām, zemūdens avotiem, niedrēm un tiltu pārvadiem. Papildu bīstamību rada sniega sega, kas var radīt maldinošu priekšstatu par ledus izturību.
Dienests atgādina, ka pat ilgstoša sala apstākļos ledus nestspēja var būt atšķirīga, tādēļ ielūšanas risks saglabājas.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 47 izsaukumus, tostarp uz ugunsgrēku dzēšanu, glābšanas darbiem un arī maldinājumiem.
Aptauja
Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu