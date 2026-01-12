2025. gadā "Ausmeņa Records" uzsāka darbību arī kā mūzikas izdevniecība, pieaicinot jaunus māksliniekus. Viena no tām ir DEI, kura sevi pieteikusi kā house/pop mūzikas izpildītāju.
Solomāksliniece klausītājiem piedāvā jaunu singlu un videoklipu "Muns boyfrends ir NEO", kas iezīmē nākamo soli viņas radošajā attīstībā un apliecina DEI spēju piešķirt latgaliešu valodai mūsdienīgu skanējumu uz augstas kvalitātes mūzikas pavadījuma.
Videoklips filmēts divās pilsētās – Rēzeknē un Ludzā, pilsētā, kurā māksliniece uzaugusi un kur meklējamas viņas saknes. Filmēšanas pirmā diena tika aizvadīta Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra "Zeimuļs" telpās, savukārt urbāni māksliniecisku noskaņu papildināja kadri, kas uzņemti Rēzeknes 2 – Dzelzceļa stacijā. Ludzā filmēšana norisinājās picērijā. Scenāriju veidojusi pati DEI, taču videoklipu filmēja un montēja Andis Stefanovičs.
"Klipa filmēšanas pieredzes man līdz šim nebija, tāpat arī scenārija rakstīšana man bija kas pavisam jauns. Tomēr pēc pirmā singla izlaišanas mūzikas industrijā kopā ar ŪGU mēs uzreiz ierakstījām "Muns boyfrends ir NEO", un jau tajā brīdī zināju – šai dziesmai noteikti jātop arī videoklipam.
Vienmēr biju sapņojusi par savu klipu, taču pati filmēšanās man bija sveša un sākumā pat nedaudz biedējoša.
Par pārsteigumu sev pašai – viss process noritēja ļoti dabiski. Filmēšanas laiks paskrēja neticami ātri, un jau pēc pirmajiem kadriem uztraukums bija pazudis. Par to liels paldies Andim un, protams klipa partnerim, kurš radīja drošu un vieglu atmosfēru.
Gan dziesmas, gan videoklipa iedvesma nāk no filmas "The Matrix". Šobrīd dzīvojam mākslīgā intelekta laikmetā, kur robeža starp īsto un mākslīgo kļūst arvien trauslāka, tāpēc doma par "uzprogrammētu" boyfrendu šķiet īpaši aktuāla.
Šis klips man ir kā rotaļa ar ideju – kas ir īsts, kas ir radīts, un cik ļoti mēs paši reizēm ļaujamies ilūzijām," stāsta DEI.
Dziesma atspoguļo dzirksti un kaisli attiecībās, savukārt tās vizuālajā un idejiskajā risinājumā jūtama atsauce uz kulta kino šedevru "The Matrix". Kompozīcija ir mūsdienīga, aktuāla un viegli baudāma. Pie mūzikas pavadījuma tapšanas strādājuši Nikita Grapps un Lakkley. Dziesmas teksta autore ir ŪGA, bet ieraksts veikts Jezupa studijā Rēzeknē.
"Itei nūteikti ir kuortejuo meičuku himna.
Rakstot dziesmas tekstu, bija svarīgi saglabāt vieglumu un ironiju, vienlaikus runājot par attiecībām mūsdienu digitālajā laikmetā. Šī dziesma atspoguļo katras sievietes dvēseli, kurai otrā puse ir IT sfērā. Tāpēc – sargājam savus NEO!" izsakās teksta autore ŪGA.
