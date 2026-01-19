Pirmdien līdz pulksten 5 zemākā gaisa temperatūra Latvijā reģistrēta Daugavpilī — pie Ruģeļu ūdenskrātuves termometrs noslīdējis līdz -21 grādam, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija.
Pārējās LVĢMC novērojumu stacijās piecos rītā gaisa temperatūra svārstījās no -8,6 grādiem Liepājas ostā un -9,2 grādiem Ainažos līdz -16,5 grādiem Madonā un -17,8 grādiem Dagdā.
Tikmēr, pēc "Latvijas Valsts ceļu" datiem, vislielākais sals — līdz -18 un -19 grādiem — fiksēts Krāslavas, Jēkabpils un Pļaviņu apkārtnē. Vietām visos Latvijas reģionos gaisa temperatūra noslīdējusi zem -15 grādiem.
Debesis daļēji klāj mākoņi, vietām piekrastē ir apmācies, nokrišņi nav novēroti. Pūš lēns dienvidu un dienvidaustrumu vējš, gaisa kvalitāte vērtēta kā viduvēja.
Sniega segas biezums novērojumu stacijās svārstās no sešiem līdz septiņiem centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 23 centimetriem Rucavā, Dagdā un Krāslavas novada Piedrujā.
Rīgā pūš dienvidu vējš ar ātrumu līdz trim metriem sekundē, gaisa temperatūra galvaspilsētā ir -11 līdz -13 grādi.
Svētdien maksimālā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no -4,0 grādiem Kolkā līdz -11,4 grādiem Dagdā.
Salīdzinājumam — augstākā gaisa temperatūra Eiropā 18. janvārī sasniedza +19 grādus Itālijā, savukārt zemākā temperatūra naktī uz pirmdienu — -28 grādi — reģistrēta Baltkrievijā un Krievijā.
