MAARMAAR prezentē jau trešo solo skaņdarbu elektroniskās mūzikas žanrā. "Pusmūža krīze". Jaunais singls piesaka MAARMAAR gaidāmo albumu ar tādu pašu nosaukumu, kas savu debiju piedzīvos šī gada pavasarī.
Māra par "Pusmūža krīzi" un tās ideju saka: "Īsti nezinu vai pati ticu tādai vienai konkrētai pusmūža krīzei, drīzāk ticu, ka mūs regulāri piemeklē identitātes krīzes reizi pāris gados, kad atkal un atkal atklājam sevi mazliet dziļāk.
Videoklipā Māra meklē veco "es", kas ir neizbēgami zudusi, bet jaunā "es" vēl nav radusies.
Šajā starpstāvoklī ir gan izmisums, gan brīvības izjūta un gala atziņa, ka ne jau ārējie līdzekļi kā čaļi, botokss, moči vai citi stereotipi ir atbilde, bet ceļojums iekšup tuvāk sev."
Tekstu un mūziku radījusi Māra Upmane-Holšteine, miksējis un masterējis Miks Pinzulis (Mickeen). Par vokālierakstu atbildīgais ir Andis Ansons.
Dziesmai tapis arī mūzikas video klips, kura režisors un operators ir Toms Musts.
"Mārai šim projektam prātā jau bija konkrēts koncepts un mans galvenais uzdevums bija šo konceptu vizuāli realizēt. Mums bija jāpaspēj izbraukāt visas lokācijas vienā dienā, tā kā dienu pavadījām aktīvā kustībā. Liels prieks par mūsu komandu, kas bija ļoti atsaucīga un izturēja sniegaino filmēšanas dienu!” par filmēšanu stāsta režisors un operators Toms Musts.
Videoklipa režisors un operators bija Toms Musts, par grimu parūpējās Aija Ūdentiņa, video producenta lomu uzņēmās Elizabete Balode, stilistes — Ērika Meldere, Rita Janičenoka.
MAARMAAR projekta albums "Pusmūža krīze" pie klausītājiem nonāks jau pavasarī.
Darba radīšanai un realizācijai ir izmantots LaIPA stipendijas finansējums.
