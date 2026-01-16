Ilgi gaidītā un skandāliem apvītā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Latvijas Onkoloģijas centra (LOC) pārbūve beidzot ir sagaidīta, vēsta 360TV Ziņas.
Beidzot parakstīts simbolisks darbu izpildes līgums, kas iezīmē būvniecības sākumu. Lai gan šis ir būtisks solis onkoloģijas pakalpojumu modernizācijā, pacientu aizstāvji uzsver – ar jaunām sienām vien būs par maz.
Gadiem ilgi LOC telpas ir bijušas kritiskā stāvoklī. Pēc pārbūves medicīnas iestāde iegūs mūsdienīgas, ar jaunām tehnoloģijām aprīkotas palātas un procedūru telpas.
Andrejs Pčolkins, LOC galvenais ārsts: "Šo telpu rekonstrukcija mums ļaus nākotnē nodrošināt daudz labāku ventilāciju, infekcijas kontroli, izolāciju, tāpat arī mikroklimatu. Telpas būs gaišas, plašas, un tas viennozīmīgi uzlabos pacientu aprūpes kvalitāti, kā arī darbinieku labbūtību."
Rekonstrukcija plānota divos posmos: primāri tiks atjaunots operāciju bloks un intensīvās terapijas nodaļa, bet otrajā posmā – pārējās centra nodaļas.
Gatavojoties būvdarbiem, šomēnes paredzēta pakāpeniska trīs nodaļu pārcelšana uz atjaunotajām telpām stacionārā "Gaiļezers". Slimnīca sola, ka process organizēts tā, lai pacienti to izjustu pēc iespējas mazāk. Par pārcelšanos pacienti tiks informēti individuāli.
Kamēr amatpersonas priecājas par būvdarbu sākumu, pacientu organizāciju apvienība “Onkoalianse” norāda uz kliedzošu problēmu – finansējuma trūkumu medikamentiem.
Olga Valciņa, apvienības “Onkoalianse” dibinātāja: "Nav iedots papildu finansējums zālēm. 70 diagnožu zāļu grupas gaida uz apstiprināšanu. Tie ir cilvēki, kuri, visticamāk, būs spiesti klusībā nomirt, tāpēc, ka viņiem nav vienīgās cerības – zāļu."
Papildus medikamentu trūkumam, pacientu aizstāvji joprojām norāda uz pilnīga vēža slimnieku reģistra trūkumu, kas liedz iegūt skaidrus datus par situāciju valstī.
Onkoloģijas centra pārbūve sākas tikai pēc gadiem ilgiem ārstu lūgumiem un protestiem. Finansējums rekonstrukcijai un aprīkojumam – vairāk nekā 80 miljoni eiro – tika rasts vien pērnā gada novembrī.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu