"Lielo mūzikas balvu" par mūža ieguldījumu šogad saņems ērģelniece Larisa Bulava un komponists, muzikologs Georgs Pelēcis, trešdien preses konferencē paziņoja balvas žūrija. Vienlaikus tika nosaukti arī nominanti pārējās kategorijās.
Nominācijā "Gada jaunais mākslinieks" izvirzīti diriģente Anastasija Kildiša, dziedātājs Eduards Rediko un trompetists Mārtiņš Zujs.
Par "Gada koncertu" sacenšas vairākas koncertprogrammas — koncerts "Dzīvības elpa", kas izskanēja VEF Kultūras pilī koncertciklā "VEF Jazz Club", Elzas Leimanes koncertizrāde "Nakts vēstules dejotājai", 28. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla noslēguma koncerts Taņs Duņs "Budas pasija", Starptautiskā ērģeļmūzikas festivāla "Organismi" atklāšanas koncerts "Apkalna. Fausts. Znotiņš.", kā arī koncerts "Marina Rebeka. Solokoncerts. Draugi — Andrejam Žagaram".
Nominācijai "Par izcilu interpretāciju" izvirzīta čelliste Magdalēna Ceple par Mečislava Veinberga Concertino kopā ar "Kremerata Baltica", Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra atskaņotā Riharda Štrausa "Alpu simfonija" diriģenta Tarmo Peltokoski vadībā, kā arī dziedātāja Inna Kločko par titullomu operā "Salome".
Par "izcilu sniegumu gada garumā" pretendē dziedātāja Zanda Švēde, pianists Reinis Zariņš, Valsts kamerorķestris "Sinfonietta Rīga", dziedātāja Katrīna Paula Felsberga un orķestris "Rīga".
Nominācijā "Par izcilu darbu ansamblī" izvirzīta vijolniece Magdalēna Geka, trompetists Kristians Kalva, kā arī ansamblis "Trio Tresensus".
Kategorijā "Gada jaundarbs" nominēts Jāņa Petraškeviča koncerts "Tas, kas šeit bija pirms", Jēkaba Jančevska Pirmā simfonija (Ērģeļsimfonija) un Annas Veismanes cikls "Četras dziesmas ar Kārļa Skalbes vārdiem".
Savukārt nominācijā "Par izcilu sniegumu džezā" izvirzīti sitaminstrumentālists Kaspars Kurdeko, saksofonists Toms Rudzinskis un vibrofonists un taustiņinstrumentālists Miķelis Dzenuška.
Kultūras ministrija informē, ka "Lielās mūzikas balvas" pasniegšanas ceremonija notiks 6. martā plkst. 19 koncertzālē "Cēsis".
Kultūras ministre Agnese Lāce uzsvēra, ka balva ir pateicība Latvijas mūzikas nozares izcilniekiem un apliecinājums tam, ka augstvērtīgi kultūras notikumi ir pieejami visos Latvijas reģionos.
