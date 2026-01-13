Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Ziema šonedēļ sevi piesaka bez kompromisiem - sniegs, sniegs un vēlreiz sniegs. Diena kļūst klusāka, solis lēnāks, un grāmata šajā laikā šķiet pati dabiskākā sabiedrotā. Aizvadītās nedēļas grāmatu tops to apliecina īpaši spilgti, jo tajā fiksēts kas patiesi nebijis - piecas vietas ieņem viena autore, un lasītāju uzmanības centrā pārliecinoši nonākusi Frīda Makfadena.
Topa pirmajā vietā debitē jaunākais autores romāns "Mīļotais" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Psiholoģisks trilleris, kas sākas ar šķietami pazīstamu randiņu stāstu, bet ātri vien ievelk daudz tumšākā realitātē. Sidnijai, tāpat kā daudzām citām sievietēm, aiz muguras ir neveiksmīgu randiņu pieredze, līdz viņas dzīvē parādās vīrietis, kurš šķiet absolūti perfekts. Taču vienlaikus pilsētā notiek brutālas slepkavības, un policijas atklājumi liek uzdot arvien neērtākus jautājumus. Autorei raksturīgajā stilā spriedze pieaug lappusi pa lappusei, liekot šaubīties par to, cik labi mēs patiesībā pazīstam cilvēkus sev līdzās.
Frīdas Makfadenas dominance topā ar to nebeidzas - vēl četras vietas ieņem romāni no "Mājkalpotājas" sērijas, kas turpina piesaistīt lasītājus ar psiholoģiski saspringtiem sižetiem, straujiem pavērsieniem un varoņiem, kuru pagātne nekad nav tik nevainīga, kā sākumā šķiet. Šī sērija jau kļuvusi par stabilu vērtību tiem, kuri meklē intensīvu spriedzi un emocionālu dinamiku.
Topā ienāk arī šī gada pirmais vakara romāns - "Cauri tumsas lokiem”, Maija Krekle (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Stāsts sākas ar it kā nevainīgu pusaudžu palaidnību, kas negaidīti izvēršas traģēdijā, satricinot visu kopienu. Izmeklētāja Sigita nonāk situācijā, kurā ļaunuma bezjēdzība kļūst par smagu pārbaudījumu gan profesionāli, gan personiski. Romāns uzrunā ar psiholoģisku dziļumu un skarbu, bet godīgu skatījumu uz atbildību un vainu.
Savukārt detektīvžanra cienītājus iepriecinās jaunums no "Vakara detektīva" sērijas - "Īgņa", Anna Klīvsa (izdevniecība "Latvijas Mediji"), kas ir ceturtā grāmata ciklā par inspektoru Remziju. Sarežģīta slepkavība, sociāla spriedze un policijas resursu trūkums veido drūmu, bet pārliecinošu vidi, kurā izmeklēšana kļūst par sacīksti ar laiku. Autore meistarīgi savij personiskos motīvus ar kriminālo intriģi, saglabājot spriedzi līdz pat noslēgumam.
Ziema turpina klāt sniega segu gan pilsētām, gan domām, un šādos vakaros grāmata kļūst par drošu patvērumu. Lai lasīšana sniedz mieru, asumu un aizraujošus brīžus, un lai katrs atrod stāstu, kas sasilda arī visaukstākajā vakarā.
