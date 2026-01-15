Rīgas Dzemdību namā desmit dienu laikā piedzimuši astoņi dvīņu pāri, liecina iestādes publiskotie dati.
Desmit dienu laikā sagaidīti četri dvīņu meiteņu pāri, trīs dvīņu zēnu pāri un viens abu dzimumu pāris.
Vienlaikus Rīgas Dzemdību nams aicina dvīņu vecākus, kuriem tas ir aktuāli, izmantot citu ģimeņu sarūpētus lietotus auto krēsliņus, kas pieejami iestādē.
Pagājušajā gadā Rīgas Dzemdību namā piedzima 3722 jaundzimušie, savukārt 2024. gadā šajā iestādē pasaulē nāca 3959 bērni.
No pērn dzimušajiem jaundzimušajiem 1763 bija meitenes un 1959 zēni, kamēr 2024. gadā Dzemdību namā piedzima 1958 meitenes un 2001 zēns.
2025. gadā jaundzimušo vidū reģistrēti 66 dvīņu pāri un arī trīnītes, kas pasaulē nāca 21. martā.
Gandrīz piektā daļa — 19,8% — ģimeņu, kuras pērn Rīgas Dzemdību namā sagaidīja bērna piedzimšanu, kļuva par vecākiem trešajam, ceturtajam, piektajam, sestajam vai septītajam bērnam. Salīdzinājumam — 2024. gadā to ģimeņu īpatsvars, kurās piedzima trešais, ceturtais, piektais vai sestais bērns, bija 19%.
Pagājušajā gadā Dzemdību namā piedzima arī 100 ukraiņu bērnu, bet kopš kara sākuma iestādē kopumā sagaidīti 364 ukraiņu jaundzimušie.
Visvairāk dzemdību pērn bijis jūlijā, kad pasaulē nāca 366 bērni, savukārt jaundzimušajiem bagātākā diena bija 21. augusts — tajā piedzima 22 mazuļi.
