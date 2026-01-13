Lietuva otrdien pieminēja Brīvības aizstāvju dienu, atceroties 1991. gada 13. janvāra traģiskos notikumus Viļņā, kad, mēģinot gāzt likumīgi ievēlēto Lietuvas varu, kas 1990. gada 11. martā bija pasludinājusi valsts neatkarību, PSRS karaspēka vienības ieņēma Viļņas televīzijas torni un Televīzijas un radio komiteju un pārtrauca televīzijas un radio raidījumus.
No lodēm un zem tanku kāpurķēdēm pie televīzijas torņa gāja bojā 14 neapbruņoti cilvēki un vairākus simtus ievainoja. Pateicoties tautas nevardarbīgajai pretestībai, toreiz izdevās noturēt Augstākās Padomes ēku, ko sargāja desmitiem tūkstoši cilvēku, un saglabāt Lietuvas valstiskumu.
Viļņas Neatkarības laukumā otrdien pusdienlaikā notika valsts karoga pacelšanas ceremonija, bet pēcpusdienā – 13. janvāra notikumu upuru piemiņas ceremonija Antakalnes kapsētā. Abās ceremonijās piedalījās Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un citi valsts vadītāji. Brīvības aizstāvju piemiņu tāpat godināja svinīgā Lietuvas Seima sēdē, kurā pasniedza ikgadējo Brīvības prēmiju, kas šoreiz piešķirta Medininku slaktiņā izdzīvojušajam Tomam Šernam, kurš tagad ir reformātu priesteris. Šerns ir vienīgais muitnieks, kurš, lai gan tika smagi ievainots, izdzīvoja, kad 1991. gada 31. jūlijā OMON kaujinieki Medininku kontrolpunktā uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas nošāva septiņus Lietuvas muitas darbiniekus un policistus.
