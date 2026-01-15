Albumā "Nenotikušais koncerts" zināmais saksofonists Zintis Žvarts ieskaņojis 12 pilnīgi jaunas Maestro melodijas. Aranžējumus veidojis un albumu producējis Artūrs Palkevičs, izdevējs — "Izdevniecība MicRec".
Albumā iekļauti 12 skaņdarbi, kas sākotnēji tikuši rakstīti kā dziesmas koncertuzvedumam "Lips Tulians", kas līdz šim izskanējis tikai vienu reizi. Tāpēc arī Maestro radās ideja, šim albumam dot nosaukumu "Nenotikušais koncerts", jo vēl citas šī uzveduma izrādes tā arī nenotika.
Līdz šim MicRec sadarbībā ar Zinti Žvartu jau bija izdevuši instrumentālās mūzikas albumu "Rudens. Saksofons" ierakstu sērijā "Gadalaiki".
