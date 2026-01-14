Akciju cenas pasaules biržās otrdien pārsvarā kritās, tirgiem izsverot ASV inflācijas datus, banku peļņu un naftas cenu palielināšanos.
Gada inflācija ASV decembrī bija 2,7%, tādējādi tā saglabājusies nemainīgā līmenī salīdzinājumā ar novembri. Arī analītiķi bija prognozējuši, ka inflācija saglabāsies nemainīgā līmenī.
Lai gan šie inflācijas dati saglabā iespēju, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) šogad pazeminās procentlikmes, galvenie ASV biržu indeksi tirdzniecības gaitā samazinājās.
Lielākais kritums bija Volstrītas indeksam "Dow Jones Industrial Average", ko noteica bankas "JPMorgan Chase" akcijas cenas krišanās par vairāk nekā 4%.
Naftas cenas pieauga par vismaz 2,5% pēc Trampa paziņojuma par 25% muitas tarifa noteikšanu valstīm, kas tirgojas ar Irānu.
Eiropas akciju tirgos cenas maz mainījās.
ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 0,5% līdz 49 191,99 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,2% līdz 6963,74 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,1% līdz 23 709,87 punktiem.
Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par mazāk nekā 0,1% līdz 10 137,35 punktiem, Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,1% līdz 8347,20 punktiem, bet Frankfurtes biržas indekss DAX palielinājās par 0,1% līdz 25 420,66 punktiem.
Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 2,8% līdz 61,15 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 2,5% līdz 65,47 dolāriem par barelu.
Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien pieauga par 4,1% līdz 31,47 eiro par megavatstundu.
Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,1667 līdz 1,1643 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru samazinājās no 1,3465 līdz 1,3426 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 158,14 līdz 159,15 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu palielinājās no 86,64 līdz 86,71 pensam par eiro.
