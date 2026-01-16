Ārlietu ministrija pavēstījusi, ka pastiprināsies Krievijas mēģinājumi ietekmēt šoruden gaidāmās Saeimas vēlēšanas. Drošības eksperti uzsver, ka būtu naivi gaidīt ārēju iejaukšanos tikai neilgi pirms vēlēšanām. Krievijas mērķis ir sākt vēlētāju maldināšanu jau savlaicīgi, lai pakāpeniski ietekmētu sabiedrisko domu un vēlēšanu iznākumu, vēsta 360TV Ziņas.
Krievija jau šobrīd aktīvi meklē ievainojamības Latvijas valsts sistēmās, un šie mēģinājumi var būt ilgstoši un metodiski. Tiek prognozēts, ka kiberuzbrukumi, dezinformācijas kampaņas un manipulācijas ar mākslīgo intelektu šogad būs vēl nebijušā apmērā. Šādu hibrīdapdraudējumu galvenais uzdevums ir destabilizēt situāciju valstī un radīt šaubas par vēlēšanu procesa godīgumu.
Līdz ar hibrīdkara aktivitātēm aktualizējas jautājums par šādu darbību politisko mērķi. Galvenās bažas rada tas, kuras Latvijas partijas varētu kļūt par Kremļa "favorītiem" un kuru interesēs tiek īstenotas ietekmes operācijas. Krievijas tiešas vai netiešas atbalsta izpausmes konkrētiem politiskajiem spēkiem ir vērstas uz to, lai Saeimā iekļūtu agresorvalstij labvēlīgāki deputātu kandidāti.
Lai stātos pretī šiem izaicinājumiem, Latvija izmanto agrīnās brīdināšanas sistēmu, kas palīdz laikus identificēt un reaģēt uz apdraudējumiem. Īpaši cieša sadarbība šobrīd notiek ar lielajām digitālajām platformām, lai operatīvi novērstu smagus dezinformācijas incidentus un ierobežotu viltus ziņu izplatību sociālajos tīklos.
Lai gan Saeimas vēlēšanās netiks izmantota elektroniskā balsošana, kas izslēdz tiešu vēlētāju balsu sagrozīšanu, pats balsu skaitīšanas process notiek elektroniski. Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) vadītājs Māris Zviedris norāda uz būtisku trūkumu – valstij joprojām nav skaidra rīcības plāna gadījumiem, ja vēlēšanu drošība tiktu tieši apdraudēta. Šobrīd tiek cerēts, ka Valsts kancelejā topošā starpinstitūciju darba grupa palīdzēs šīs neskaidrības novērst un garantēs drošu vēlēšanu norisi.
