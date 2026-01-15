Negadījums zem Akmens tilta Rīgā atkal apliecinājis, ka šī vieta smagajam transportam mēdz sagādāt problēmas. Par kārtējo avāriju zem tilta ziņo raidījums "Degpunktā".
Vakardien 11. novembra krastmalā fūre, nepievēršot uzmanību ceļa zīmēm par pārvada augstumu, iestrēga zem tilta un uz vairākām stundām bloķēja vienu no braukšanas joslām.
Lai gan pirms tilta izvietotas vairākas brīdinājuma zīmes, kā arī norādes apbrauk
šanai, vadītājs tomēr turpinājis ceļu. Viņš atzina, ka paļāvies uz navigācijas norādēm, kas šoreiz izrādījušās maldinošas.
"Navigators veda, nepievērsu uzmanību. Esmu vainīgs,"
norādīja šoferis.
Sadursmē ar pārvadu bojāts gan vilcējs, gan piekabe, un notikuma vietā nācās veikt papildu darbus, lai atbrīvotu brauktuvi. Satiksme notikuma vietā bija apgrūtināta, taču pilnībā neapstājās.
Plašāk par notikušo uzziniet 14. janvāra "Degpunktā" sižetā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu