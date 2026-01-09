Aukstajā periodā kādā ilgstoši neapkurinātā mājoklī atrasti divi cilvēki, no kuriem viens bijis smagā veselības stāvoklī, bet otrs – bez dzīvības pazīmēm.
Šonedēļ Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi saņēma izsaukumu no iedzīvotāja, kurš ievērojis, ka vairākas dienas nav redzēti kaimiņi, lai gan tiem būtu jāatrodas mājās.
Ierodoties notikuma vietā, NMPD konstatēja, ka abi cilvēki ilgstoši uzturējušies nekurinātā dzīvesvietā. Vienu no viņiem ar smagu ķermeņa atdzišanu mediķi nogādāja ārstniecības iestādē, savukārt otram tika konstatēta nāve.
Saistībā ar aukstajiem laikapstākļiem NMPD aicina iedzīvotājus biežāk interesēties par vientuļu, gados vecu cilvēku, kā arī personu ar hroniskām saslimšanām labsajūtu. Dienests mudina pārliecināties, vai viņiem nav nepieciešama palīdzība, piemēram, sagādājot malku, pārtiku vai citas ikdienai nepieciešamas lietas, lai mazinātu risku veselībai un izvairītos no liekas uzturēšanās aukstumā.
