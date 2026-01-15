Ukrainas parlaments trešdien atbalstījis līdzšinējā digitālās transformācijas ministra Mihailo Fedorova iecelšanu aizsardzības ministra amatā.
Pirms viņa aizsardzības ministra amatu ieņēma Deniss Šmihaļs. Fedorovs paziņoja, ka pirmais, ko viņš savā jaunajā amatā plāno darīt, ir veikt Aizsardzības ministrijas finanšu revīziju. "Mans pirmais uzdevums ir veikt reālu Aizsardzības ministrijas finanšu revīziju. Mūsu mērķis ir mainīt sistēmu – veikt armijas reformu, uzlabot infrastruktūru frontes līnijās, izskaust melus un korupciju, kā arī padarīt līderību un uzticēšanos par jauno kultūru," klāstīja Fedorovs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis gada sākumā ieplānoja personāla pārkārtošanu valdībā un drošības spēkos. Pēc Zelenska teiktā, personāla pārbīdes valdībā un tiesībsargājošajās iestādēs ilgs līdz janvāra beigām, un tad viņš nodarbosies ar pārbīdēm armijā. Šmihaļs aizsardzības ministra amatu ieņēma no 2025. gada jūlija. Pirms tam viņš piecus gadus bija Ukrainas premjerministrs.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
