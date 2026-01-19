16. janvārī Latvijas Okupācijas muzejā notika grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums. Aplūko foto no svinīgā pasākuma!
Grāmata "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" ir ne tikai dziļi personisks vēstījums, bet arī spilgta 20. gadsimta laikmeta liecība. Alfreda Popes atmiņas ļauj caur viena cilvēka dzīvi piedzīvot sarežģītus vēstures notikumus, kuros drosme bija ikdiena, bet klusēšana – izdzīvošanas nosacījums.
Foto: Grāmatas atvēršanas pasākums.
Liepājas apriņķa Medzē dzimušais Alfreds Pope (1914–2010) bija viens no pēdējiem brīvās Latvijas virsniekiem, kuri absolvēja Latvijas Kara skolu. Viņam izdevās izvairīties no deportācijām Baigajā gadā, viņš dienēja Latviešu leģiona rindās, pēc kara kļuva par britu izlūkdienesta MI6 līdzstrādnieku un bija viens no organizācijas "Daugavas Vanagi" dibinātājiem.
"Piecpadsmit gadus pēc pievienošanās aizsaules karapulkiem Alfreds Pope dzimtenē ir atgriezies vēlreiz – ar savu dzīvesstāstu.
Ja būtu jāatrod tikai viens vārds, kas raksturotu Alfredu Popi, tas ir – virsnieks. Ar mugurkaulu, principiem un stāju.
Šie memuāri nav stāsts tikai par vienu cilvēku – tas ir stāsts par paaudzi, kas radīja brīvu Latviju, cīnījās par to un saglabāja to savās sirdīs visu mūžu," norāda grāmatas redaktors Viesturs Radovics.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
