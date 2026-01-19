16. janvārī Latvijas Okupācijas muzejā notika grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums. Aplūko foto no svinīgā pasākuma!

Reklāma

Grāmata "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" ir ne tikai dziļi personisks vēstījums, bet arī spilgta 20. gadsimta laikmeta liecība. Alfreda Popes atmiņas ļauj caur viena cilvēka dzīvi piedzīvot sarežģītus vēstures notikumus, kuros drosme bija ikdiena, bet klusēšana – izdzīvošanas nosacījums.

Grāmatu var pasūtināt šeit

Foto: Grāmatas atvēršanas pasākums.

+38 foto
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
"Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršana
16. janvarī Latvijas Okupācijas muzejā notika grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums. Viesturs Radovics.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
1 / 38
Foto: Jūlija Dibovska / Latvijas Mediji

Liepājas apriņķa Medzē dzimušais Alfreds Pope (1914–2010) bija viens no pēdējiem brīvās Latvijas virsniekiem, kuri absolvēja Latvijas Kara skolu. Viņam izdevās izvairīties no deportācijām Baigajā gadā, viņš dienēja Latviešu leģiona rindās, pēc kara kļuva par britu izlūkdienesta MI6 līdzstrādnieku un bija viens no organizācijas "Daugavas Vanagi" dibinātājiem.

"Piecpadsmit gadus pēc pievienošanās aizsaules karapulkiem Alfreds Pope dzimtenē ir atgriezies vēlreiz – ar savu dzīvesstāstu. 

Ja būtu jāatrod tikai viens vārds, kas raksturotu Alfredu Popi, tas ir – virsnieks. Ar mugurkaulu, principiem un stāju. 

Šie memuāri nav stāsts tikai par vienu cilvēku – tas ir stāsts par paaudzi, kas radīja brīvu Latviju, cīnījās par to un saglabāja to savās sirdīs visu mūžu," norāda grāmatas redaktors Viesturs Radovics.

Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" atvēršanas pasākums.
Foto: Jūlija Dibovska / Latvijas Mediji

KONTEKSTS

Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.

Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.