Kanāla "360" erudīcijas spēle "15 jautājumi" TV ekrānos atgriezusies ar jaunu sezonu, solot vēl nebijušu spriedzi un aizraujošus intelektuālos dueļus. Darbdienu vakaros plkst. 19.20 skatītājus priecēs spēles vadītājs Magnuss Eriņš un drosmīgi dalībnieki, kuri gatavi pierādīt, ka zināšanas ir viņu lielākais trumpis.
Jaunā sezona solās būt visnotaļ enerģiska, pulcējot atraktīvus, erudītus un humoru mīlošus dalībniekus no visas Latvijas, turklāt pirmo reizi savu erudīciju un savstarpējo saskaņu pārbaudīs arī vairāki pāri, ienesot spēlē papildu emociju gammu un stratēģiskus izaicinājumus.
"Šajā sezonā skatītāji redzēs jaunus līderus, iespaidīgus naudas laimestus un drosmīgus lēmumus riska situācijās. Mums ir patiess prieks, ka arvien vairāk spēlētāju vēlas parādīt savas zināšanas visas valsts priekšā," gandarījumu pauž spēles vadītājs Magnuss Eriņš.
Kā ierasts, katru darbdienu erudīcijas spēlē "15 jautājumi" divi dalībnieki centīsies pārspēt viens otru, atbildot uz dažādiem jautājumiem kategorijās – kino, sports, dziesmu teksti, mīklas, sadzīve, ievērojami cilvēki, kā arī citās. Dalībnieks ar lielāko punktu skaitu iegūs 150 eiro balvu, kā arī ceļazīmi uz nākamās dienas spēli.
Spēles gaita solās būt tik saspringta, ka jau pirmajos raidījumos dalībnieku spēku samērs izrādīsies tik līdzvērtīgs, ka cīņa aizritēs līdz pat 16. jautājumam, liekot aizturēt elpu gan studijā esošajiem, gan skatītājiem pie ekrāniem. Tāpat skatītājus sagaida arī patīkama atkalsatikšanās ar pirmās sezonas spilgtākajiem spēlētājiem Lāsmu Gaili un Hariju Kārkliņu.
Arī šajā sezonā izšķiroša loma būs skatītāju iesūtītajiem jautājumiem. Tieši tie nereti izrādījušies visneparedzamākie, liekot pamatīgi lauzīt galvu pat vispieredzējušākajiem dalībniekiem.
