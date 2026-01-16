Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 1985. gadā dzimušo Baibu Irbi. Sieviete 8. janvārī pameta savu dzīvesvietu Rīgā, Dzeņu ielā, un kopš tā laika viņas atrašanās vieta nav zināma.
Ikvienu, kam ir informācija par Baibas Irbes iespējamo atrašanos, aicina nekavējoties zvanīt pa tālruni 112.
