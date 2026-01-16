Sociālajos medijos izplatīts video, kur redzama sieviete ar bērnu, skrienot pāri piecām satiksmes joslām Brīvības ielā. Viņa riskēja ar dzīvību — tikai dažu sekunžu dēļ, vēsta raidījums "Degpunktā".
Ikdienā autovadītāji nereti nepamana gājējus pie neregulētām pārejām, taču šoreiz situācija bija vēl bīstamāka — pie luksofora, kam gājējiem dega sarkanā gaisma, sieviete ar bērnu atradās tieši ceļa vidū.
Redzams, ka satiksme abos virzienos ir intensīva, automašīnas traucas garām piecās joslās. Kad plūsma uz brīdi mazinās, sieviete paņem bērnu padusē un pārskrien pāri ielai, izvairoties no traģēdijas. Rodas jautājums — kādi apstākļi šajā vietā varēja pamudināt rīkoties tik riskanti?
Raidījuma "Degpunktā" komanda apsekoja konkrēto gājēju pāreju. Luksofori tur ir aprīkoti ar sensoriem, kas pielāgojas satiksmes intensitātei. Parasti gājējiem jāgaida līdz minūtei, taču eksperimenta laikā zaļā gaisma iedegās jau pēc 25 sekundēm.
Kad satiksme apstājas un iedegas zaļais signāls, pāreja ir droša. Tāpēc rodas jautājums —
vai tiešām bija vērts apdraudēt sevi un bērnu nieka 25 sekunžu dēļ?
"Drošas Braukšanas skolas" instruktors Edmunds Ozolnieks uzsver, ka no sievietes puses tā bijusi ļoti neapdomīga rīcība. Intensīvā satiksmē bērns nespēj kustēties pieaugušā tempā, un šādās situācijās risks ir ārkārtīgi augsts. Viņš norāda, ka autovadītājiem, īpaši tumsā un sastrēgumstundās, šādas situācijas ir grūti savlaicīgi pamanīt. Papildu bīstamību rada arī slikta ceļa kvalitāte un slideni apstākļi.
Pat neliels kontakts ar automašīnu var beigties traģiski — bērnam letāli, bet pieaugušajam ar smagiem miesas bojājumiem. Ja šis gadījums būtu pārvērties par satiksmes negadījumu, atbildība gulstas uz abām pusēm. Taču ir skaidrs — steigai, nokavētam pasākumam vai ikdienas skrējienam nekad nevajadzētu būt svarīgākam par paša, bērna un apkārtējo drošību.
