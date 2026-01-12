Ungārija piešķīrusi politisko patvērumu un starptautisko aizsardzību bijušajam Polijas tieslietu ministram Zbigņevam Zjobro, kam Polijā izvirzīta virkne apsūdzību, tai skaitā par varas ļaunprātīgu izmantošanu un noziedzīgas organizācijas vadīšanu.
Zjobro, kas joprojām ir Polijas parlamenta deputāts, pārstāvot nacionālkonservatīvo partiju "Likums un taisnīgums" (PiS), oktobrī aizbēga uz Ungāriju un paziņoja, ka tiesvedību pret viņu ir politiski motivēta.
55 gadus vecais politiķis bija tieslietu ministrs un ģenerālprokurors no 2015. līdz 2023. gadam, kad Polijā pie varas atradās PiS veidotā valdība.
Pret Zjobro ierosināta lieta par 26 iespējamiem noziegumiem, tostarp par noziedzīgas organizācijas veidošanu, līdzdalību tajā un naudas piesavināšanos aptuveni 35 miljonu eiro apmērā. Zjobro apsūdzēts arī par pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un nolaidību darbā.
Apsūdzības pamatā saistītas ar Tieslietu fondu, ko pārrauga Tieslietu ministrija un kas paredzēts noziegumos cietušo atbalstam.
Būdams tieslietu ministrs, Zjobro devis rīkojumus padotajiem novirzīt fonda naudu projektiem, kas varētu dot politisku labumu viņa pārstāvētajai partijai, tostarp spiegošanas programmatūras "Pegasus" iegādei no Izraēlas. Tagadējā valdība apgalvo, ka šī programmatūra izmantota politisko oponentu izspiegošanai.
2024. gada decembrī prokuratūra izvirzīja līdzīgas apsūdzības Zjobro bijušajam vietniekam Marčinam Romanovskim, kas vēlāk aizbēga uz Ungāriju, kur viņam tika piešķirts politiskais patvērums.
Novembrī Polijas parlaments atcēla Zjobro tiesisko imunitāti, kā arī apstiprināja prokuratūras pieprasījumu politiķi aizturēt.
Zjobro advokāts šodien paziņoja, ka viņa klients no Ungārijas varasiestādēm ir saņēmis gan starptautisko aizsardzību, gan politisko patvērumu. Zjobro sociālajā tīklā "X" pateicās Ungārijas premjerministram Viktoram Orbānam par piešķirto aizsardzību.
"Esmu pieņēmis lēmumu palikt ārzemēs, līdz Polijā tiks atjaunotas reālas tiesiskuma garantijas,"
paziņoja politiķis, piebilstot, ka lūdzis starptautisko aizsardzību arī savai sievai.
