Ar populārākajām Raimonda Paula dziesmām 10. janvārī aizvadīts LSM muzikālā šova "Pārdziedi mani!" otrās sezonas septītais raidījums. Tajā astoņi mūziķi ar saviem priekšnesumiem godināja Maestro 90 gadu jubileju. Gan skatītāju balsojumā, gan kopvērtējumā šajā raidījumā visaugstāk novērtēts dziedātājas Emilijas sniegums.
Tādu pašu punktu skaitu ieguva arī Jānis Apeinis, taču, ņemot vērā skatītāju balsojuma prioritāti, viņš kopvērtējumā ierindojās otrajā vietā.
Raidījumā Emilija izpildīja Raimonda Paula dziesmu "Ar mani atkal runā kaijas", un skatītāji viņas priekšnesumu balsojumā novērtēja ar pirmo vietu. Pievienojot ekspertu piešķirtos deviņus punktus, Emilija ieguva uzvaru arī kopvērtējumā.
Skatītāju balsojumā otro vietu ieņēma Antra Stafecka ar Maestro dziesmas "Robots" izpildījumu, savukārt trešajā vietā ierindojās Ralfs Eilands, kurš Raimonda Paula daiļradi godināja ar dziesmu "Ērģeles naktī".
Ceturtajā vietā skatītāji ierindoja Jāni Apeini ar dziesmu "Pelnrušķīte", bet piekto vietu piešķīra Artūram Uškānam par dziesmas "Latgalei" izpildījumu. Sestajā vietā skatītāji novērtēja Rolandu če ar dziesmu "Somu pirts", septītajā – Alises Haijimas priekšnesumu "Laternu stundā", bet astoto vietu skatītāju vērtējumā ieņēma Raimonda Vazdika ar dziesmu "Ai, dundur".
Dalībnieku sniegumu raidījumā vērtēja pastāvīgie eksperti Marija Naumova un Andris Freidenfelds, bet kā Raimonda Paula dziesmu eksperte šajā raidījumā piedalījās dziedātāja Ance Krauze.
Ekspertu vērtējumā pirmo vietu Raimonda Paula dziesmu raidījumā ieguva Jānis Apeinis. Otro vietu eksperti piešķīra Ralfam Eilandam, bet trešo – Artūram Uškānam. Ceturtajā vietā ekspertu balsojumā ierindojās Emilija, piektajā – Antra Stafecka, sestajā – Alise Haijima, septītajā – Raimonda Vazdika, bet astoto vietu eksperti atvēlēja Rolandam če.
Apvienojot skatītāju un ekspertu balsojuma rezultātus,
Raimonda Paula jubilejas raidījumā līderes pozīcijā izvirzījās Emilija.
Otrajā vietā kopvērtējumā ar identisku punktu skaitu ierindojās Jānis Apeinis, bet trešo vietu ieņēma Ralfs Eilands.
Ceturtā vieta kopvērtējumā tika piešķirta Antrai Stafeckai, piektajā vietā ierindojās Artūrs Uškāns, sestajā – Alise Haijima, septītajā – Rolands če, savukārt astotajā vietā kopvērtējumā palika Raimonda Vazdika.
Raidījuma nolikums paredz, ka astotā vieta katrā raidījumā saņem piecus punktus, bet katra nākamā vieta – par vienu punktu vairāk. Trešajai vietai pienākas desmit punkti, otrajai – divpadsmit, bet uzvarētājs saņem 15 punktus. Punktu sadalījums katrā raidījumā nemainās, atšķiras tikai dalībnieku secība skatītāju un ekspertu vērtējumā.
