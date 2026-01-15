Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija trešdien lēma iedzīvotāju iniciatīvu par Liepājas šosejas pārbūvēšanu par četru joslu ceļu nodot Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
Nodot iniciatīvu tieši Budžeta komisijai nolemts arī tāpēc, ka Budžeta komisija trešdien konceptuāli vienojās izveidot darba grupu, kuras mērķis būs turpināt strādāt pie Autoceļu lietošanas nodevu likuma iespējamas pilnveidošanas, vērtēt citus iespējamos atvieglojumus, piemēram, kokrūpniekiem, attīstīt "sauso ostu" konceptu un pārrunāt atbalstu elektroauto iegādei uzņēmumiem. Lēmums par iniciatīvas nodošanu Budžeta komisijai vēl jāatbalsta Saeimai.
Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Ģirts Dubkēvičs ("Progresīvie") sēdē teica, ka SM atbalsta šo iniciatīvu, vienlaikus jautājums esot par pieejamo finansējumu. Jautājums esot jāskata plašāk un sistemātiski. Dubkēvičs atgādināja, ka pērn decembrī valdībā pieņemta valsts galveno autoceļu attīstības stratēģija līdz 2040. gadam. Stratēģijā noteiktais mērķis ir izveidot vienotu, drošu un efektīvu valsts autoceļu tīklu, nodrošinot Eiropas Savienības valstu sasniedzamību no Rīgas vienas stundas laikā, novadu centru sasniedzamību pa melno segumu un valsts autoceļu pieejamību. Dubkēvičs gan atzina – tas, ka ir prioritātes, nenozīmē, ka tam ir nauda. "Mums finansējuma nav, bet mums ir prioritātes," teica ierēdnis, norādot, ka ir jādomā, kā to mainīt.
VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis atzīmēja, ka arī LVC atbalsta šādu iniciatīvu, bet ir prioritāri veicamo darbu saraksts, pamatojoties uz satiksmes intensitāti, negadījumu analīzi un koeficientiem. Tāpat esot ES saistības, kas Latvijai jāizpilda, un nebūtu prātīgi realizēt iniciatīvas tādā secībā, kādā savākti paraksti.
Lazdovskis pieminēja, ka uz Liepājas šosejas pirms diviem gadiem bijis daudz negadījumu, tajā pašā laikā patlaban uz Rīgas apvedceļa satiksmes intensitāte ir lielāka un negadījumu – vairāk.
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" priekšlikuma "Autoceļu A9 (Liepājas šoseju) pārbūvēt par četru joslu ceļu" iesniedzēja norādīta Gita Osīte, kura raksta: "Vēlos drošu braukšanu pa intensīvo Liepājas šoseju, pa kuru ik dienu pārvietojas liels skaits gan smago, gan vieglo transportlīdzekļu, gan traktoru.
Šis būtu apjomīgs valsts nozīmes projekts, tāpēc aicinu to aktualizēt Saeimas līmenī, lai cita starpā politiski vienotos arī par šāda projekta finansējuma avotiem un mehānismiem.
Ja mēs to izdarīsim, tad sabiedrībai būs viens satiksmei drošs valsts nozīmes autoceļš bez līķiem, sakropļotiem cilvēkiem un izpostītiem likteņiem." Iniciatīva portālā reģistrēta 2024. gada jūlijā un līdz šim par to parakstījušies 10 729 cilvēki. Tā kā pārsniegts vajadzīgais slieksnis – vairāk nekā 10 tūkstoši parakstu –, iniciatīva tika iesniegta Saeimā.
Jau ziņots, ka 2024. gada jūnija beigās notika vairāki smagi ceļu satiksmes negadījumi uz Liepājas šosejas, tādēļ LVC pasūtīja ceļu drošības auditu autoceļa Rīga–Liepāja (A9) posmam Ceļu satiksmes drošības direkcijai. LVC, analizējot audita rezultātus, atzīmēja – ja autosatiksmes plūsma turpinās pieaugt tādā progresijā kā pēdējo deviņu gadu laikā, atsevišķi Liepājas šosejas posmi nākotnē būtu jāpārbūvē par ceļu ar vismaz divām joslām katrā virzienā. Atsevišķu krustojumu konfigurācija nav optimāla, un, lai situāciju uzlabotu, ir nepieciešama to pārbūve.
