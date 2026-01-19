Ķīnā 2025. gadā reģistrēts vēsturiski zemākais dzimstības līmenis, pirmdien pavēstīja valsts statistikas birojs.
Šis rādītājs samazinājās līdz 5,63 jaundzimušajiem uz 1000 iedzīvotājiem, kas ir zemākais jaundzimušo skaits gada laikā kopš Ķīnas Tautas Republikas dibināšanas 1949. gadā, norādīja birojs.
2025. gadā piedzima aptuveni 7,92 miljoni bērnu, salīdzinot ar 9,54 miljoniem iepriekšējā gadā.
Ķīnas iedzīvotāju skaits samazinājās jau ceturto gadu pēc kārtas, 2025. gadā sarūkot par 3,39 miljoniem līdz 1,405 miljardiem, norādīja birojs.
Ķīna 2010. gadu vidū sāka mīkstināt gadu desmitiem ilgušo viena bērna politiku, 2016. gadā ieviešot divu bērnu limitu un no 2021. gada atļaujot pāriem laist pasaulē līdz trim bērniem, jo valsts cīnās ar strauju iedzīvotāju novecošanos un iedzīvotāju skaita samazināšanos.
Tiek lēsts, ka līdz 2050. gadam 520 miljoni Ķīnas iedzīvotāju būs 60 gadus veci vai vecāki, kas radīs spriedzi valsts pensiju sistēmai.
Pagājušajā gadā valdība sāka paaugstināt pensionēšanās vecumu. Nākamo 15 gadu laikā pensionēšanās vecums vīriešiem pakāpeniski pieaugs no 60 līdz 63 gadiem. Sievietēm, kurām iepriekš bija divi pensionēšanās vecumi atkarībā no profesijas, pensionēšanās vecums tiks palielināts no 50 līdz 55 gadiem vai no 55 līdz 58 gadiem.
Varasiestādēm arī ir bijis grūti pārliecināt cilvēkus radīt vairāk bērnu, neraugoties uz tādiem politikas pasākumiem kā nodokļu atvieglojumi, pagarināts bērna kopšanas atvaļinājums un vietējās subsīdijas.
Analītiķi kā galvenos faktorus, kas nosaka zemo dzimstības līmeni, min augstās dzīves izmaksas, dārgos mājokļus, lielo spiedienu izglītības jomā un nedrošos ienākumus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu