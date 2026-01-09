Vairāk nekā 50 atrastu mīnu un drošāki kuģošanas ceļi – ar šādu bilanci Latvija noslēdz savu dežūru NATO pretmīnu grupas vadībā. Nu stafete oficiāli nodota sabiedrotajiem, vēsta 360TV Ziņas.
Svinīgajā ceremonijā Latvijas Jūras spēku komandkapteinis Jānis Auce oficiāli nodeva pilnvaras Polijas pārstāvim, noslēdzot sešu mēnešu ilgo dežūru. Šī ir otrā reize vēsturē, kad Latvija vadījusi šo stratēģiski nozīmīgo NATO vienību, apliecinot sabiedroto augsto uzticību mūsu Jūras spēku profesionalitātei un spējai vadīt starptautiskus spēkus.
Pasākumā piedalījās arī Jūras spēku komandieris Māris Polencs, kurš sarunā ar 360TV Ziņām atklāja, kā kāda pavisam nesena saruna ar Nīderlandes bruņoto spēku admirāli, kurš NATO kaujas grupas sastāvā ieradies sargāt Latvijas ūdeņus, ļoti skaidri atgādinājusi to, kāpēc ir svarīgi iesaistīties šādās misijās.
Aizvadītais pusgads bijis viens no intensīvākajiem grupas vēsturē. Latvijas vadībā kuģu grupa Baltijas jūrā atklājusi 57 vēsturiskas mīnas un citus sprādzienbīstamus priekšmetus, no kuriem vairāk nekā 40 ir veiksmīgi neitralizēti. Paralēli atmīnēšanai, operācijas 'Baltic Sentry' ietvaros, tika veikta pastiprināta kritiskās zemūdens infrastruktūras uzraudzība un aizsardzība.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu