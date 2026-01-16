TV šovā "Slavenības. Bez filtra" stiliste Indra Salceviča tiekas ar žurnālisti Unu Ulmi. Saruna, kas sākās kā viegla diskusija par modi, ātri vien pārtapa atklātā stāstā par garīgo pasauli un pašsajūtu. Una, kura sevi dēvē par "pērļu mednieci", uzskata, ka rotām piemīt daudz dziļāka jēga nekā tikai vizuāls papildinājums koptēlam. Viņai tās kalpo kā vairogs pret ārējo ietekmi.
Kad Indra centās noskaidrot, vai rotas spēks slēpjas tās materiālos vai dizainā, Una paskaidroja, ka galvenais ir tās izcelsme un enerģētiskais vēstījums. Viņa atklāja: "Šī rota man ir aizsardzībai. Nekāda cita funkcija viņai vairs nav."
Aizsardzības simbols meklējams ASV, konkrēti Šastas kalna apkaimē, ko ezotērikas piekritēji uzskata par planētas pirmo čakru. Šī vieta Unai palīdzējusi rast stabilitāti pēc ilgstošiem meklējumiem, ko viņa raksturo kā procesu "mūža garumā". Viņa atzīst: "Es tur braucu, lai iegūtu drošības sajūtu." Vēlāk šo īpašo priekšmetu viņai pasniedzis laulātais draugs, piešķirot tam vēl lielāku emocionālo vērtību.
Ulme neslēpj, ka pēc dabas ir devēja, tādēļ bieži jutusies emocionāli iztukšota. Pateicoties šai rotai, viņa ir iemācījusies nospraust robežas: "Kopš tā brīža esmu sapratusi, ka šī ir tā rota, kas mani sargā, jo es esmu no tiem cilvēkiem, kas atdod enerģiju."
Viņa apgalvo, ka rotaslieta kļuvusi neaizvietojama: "Viņa man ļauj paturēt enerģiju pie manis. Es no viņas nešķiros," piebilstot, ka tas bijis īpaši svarīgi brīžos, "kad bijuši enerģētisko vampīru uzbrukumi."
