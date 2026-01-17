Muzejā "Latvieši pasaulē" atklāta lielformāta izstāde "Tviterkonvojs", kas veltīta plaša mēroga pilsoniskajai iniciatīvai un iepriekš eksponēta tikai Eiropas Parlamentā Briselē. Tagad tā ir vērusi durvis ikvienam interesentam un bez maksas būs apskatāma līdz 5. februārim Rīgā, Dzirnavu ielā 84, muzeja darba laikā.
Izstāde stāsta par "Tviterkonvoja" kustības rašanos 2022. gadā — pilsonisku iniciatīvu, kas aizsākās ar vienu tvītu Krievijas pilna mēroga kara pirmajās dienās un pārauga plašā starptautiskā atbalsta kustībā Ukrainai.
Izstādi veido piecas tematiskās daļas, kuras papildina video un audio materiāli, kas veidoti, izmantojot dalībnieku un sabiedroto fiksētās liecības. Izstādes saturs digitāli ir pieejams visās Eiropas Savienības valodās, kā arī ukraiņu valodā.
""Tviterkonvojs" ir kustība, kurā iesaistās gan Latvijas iedzīvotāji, gan diaspora. Muzejā uzkrātā pasaules latviešu pieredze apliecina, ka pilsoniskajai līdzdalībai ir liela nozīme, un agrāk vai vēlāk tā nes augļus.
Griba rīkoties un palīdzēt ir latviešu spēks, neatkarīgi no tā, kurā pasaules malā tie atrodas,"
izstādes atklāšanas pasākumā uzsvēra "Latvieši pasaulē" muzejpedagoģe Danute Grīnfelde.
Izstādes apmeklētāji varēs izsekot tam, kā kustība attīstījās kopš mirkļa, kad "Tviterkonvoja" iniciators Reinis Pozņaks publicēja savu pirmo ziņu platformā "Twitter" (tagad — "X"): "Ir laiks manam kontam twitterī. Ukraiņu teritoriālajai aizsardzībai ir ieroči, bet trūkst transporta.
Pirmās 9 mašīnas jau aizvedām, bet vajag vēl. Ļoti. Un ātri."
Atminoties kustības pirmsākumus, Reinis Pozņaks stāsta: "Mūsu pirmais impulss un iedvesma bija Ukrainas cilvēki, kuri bez vilcināšanās devās cīnīties par savu zemi un brīvību. Tajā brīdī neviens no mums neuzdeva jautājumus par to, kāda būs mūsu valsts rīcība vai kāda būs oficiālā reakcija — mēs sapratām, ka atbildība ir mūsu pašu rokās. Valsts nav abstrakta institūcija, valsts esam mēs paši, un tieši šī apziņa kļuva par "Tviterkonvoja" kustības pamatu."
Reiņa Pozņaka pirmais tvīts izraisīja lavīnas efektu — cilvēki no visas Latvijas sāka ziedot, sagādāt transportu, palīdzēt ar degvielu un loģistiku. Atsaucība drīz pārauga Latvijas robežas, un "Tviterkonvojs" kļuva par starptautisku fenomenu. Līdz šim "Tviterkonvojs" ir palīdzējis nogādāt Ukrainā vairāk nekā 3000 automašīnu un organizējis vairāk nekā 200 konvoju, un palīdzība turpinās.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
